Насмерть замерзший школьник найден в Подмосковье

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Подросток скончался по пути в школу.

Мертвый подросток был найден на улице в подмосковной Дубне. Предварительно, ребенок умер от переохлаждения. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

Инцидент произошел вечером 28 декабря. Тело 11-летнего школьника обнаружили на улице Программистов в Дубне. За день до этого в сети появилась информация о его исчезновении. Утром 27 декабря мальчик вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения так и не добрался.

В соцсетях сообщают, что подросток якобы сел не на тот автобус, а денег на еще одну поездку у него не было, поэтому он решил пойти пешком. Известно, что семья погибшего стоит на учете в надзорных органах. В ней воспитывают еще пятерых детей, а у погибшего мальчика, возможно, диагностировано отставание в развитии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как женщина из Саратовской области бросила двоих детей умирать в овраге.