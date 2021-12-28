Малышева назвала неочевидный признак рака желудка

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Телеведущая рассказала, что нужно бить тревогу, когда на теле появляются определенные пятна.

Теледоктор Елена Малышева рассказала о неочевидном признаке рака желудка. По ее словам, человеку стоит бить тревогу, когда он заметит на своем теле определенное пятно: темно-коричневую полосу на шее или подмышке.

«Этот симптом называется (черный. - Прим. ред.) акантоз», — уточнила она в эфире Первого канала.

Ее коллега по передаче Андрей Продеус посоветовал при обнаружении непременно пройти гастроскопию, чтобы убедится в отсутствии онкологического заболевания. Он добавил, что такой кожный дефект может говорить о поликистозе яичников и диабете. В иных случаях — вероятен дерматит. Обычно он проявляется у подростков.

«Если в подмышечной области или на шее черная полоса, то не думайте, что вы как-то аномально загорели. Это симптом крайне серьезный», — подчеркнула телеведущая.

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