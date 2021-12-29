Не любой каприз за ваши деньги: от каких сумм за свидание отказывались звезды

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс, Екатерина Варнава и Юлия Ефимова рассказали, что получали от мужчин выгодные предложения поужинать с ними за деньги, а также поведали о финалах этих историй.

В разгар Нового года звездам то и дело поступают заманчивые предложения поработать за внушительные гонорары. Однако некоторым знаменитостям и в течение года предлагают подзаработать, всего лишь сходив на ужин. «АиФ» собрал многочисленные интервью, в которых Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс, Екатерина Варнава и Юлия Ефимова рассказали о предложенных им мужчинами суммах за свидания и финалах этих историй.

Анастасия Волочкова

Демонстрирующая на своей странице в Instagram идеальную растяжку балерина Анастасия Волочкова буквально в каждом интервью любит подчеркивать, что представители сильного пола мечтают о свидании с ней и готовы платить абсолютно любые суммы. Однажды ей предложили 20 тысяч долларов за ужин в номере отеля. Но, по словам балерины, она не пошла на свидание, побоявшись незнакомца.

«Я сразу спросила имя и фамилию этого человека. На это мне ответили: „Я ему подгоняла на протяжении трех лет разных женщин“. Это прекрасно, но я-то здесь при чем? Я не знаю человека, может быть он страшный или маньяк какой-нибудь», — рассказывала она в одном из шоу на НТВ.

Однако то предложение оказалось ничем иным как провокацией журналистов, специально якобы в тайне записанной для программы. Но Волочкова настаивает на своем — за общение с ней мужчины отдадут любые деньги. И сумма в 20 тысяч долларов — копейки. Некоторые, по ее словам, и по 100 тысяч евро выкладывали. Однако подробнее о таких встречах балерина рассказывать не стала.

Эвелина Бледанс

www.globallookpress / Lev Ilyin

Эвелина Бледанс в одиночку воспитывает особенного сына Семена, поэтому много и активно работает. Однако далеко не любой заказ она готова взять. Однажды актрисе поступило предложение поужинать с мужчиной за два миллиона рублей. Несмотря на внушительную сумму, знаменитость отказала поклоннику.

«Когда мужчина готов потратить два миллиона, он явно рассчитывает на секс с тобой, а не на то, что просто покормит тебя суши. Я не хочу обманывать людские надежды», — объясняла Бледанс в одном из интервью.

Екатерина Варнава

www.globallookpress / Lev Ilyin

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава часто получает сомнительные предложения подзаработать. По словам актрисы, однажды ей хотели заплатить более трех миллионов рублей за свидание. Но Варнава отказалась, побоявшись продолжения встречи в более уединенной обстановке.

Юлия Ефимова

Instagram @Юлии Ефимовой

Спортсменке Юлии Ефимовой, по ее словам, практически не поступают откровенные предложения. Но однажды мужчина попросил ее поужинать с ним в обмен на миллион рублей. Пловчиха поспешила отказаться от такого заработка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-3 самых дорогих артистов на Новый год.