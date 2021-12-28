ТОП-5 любовных треугольников советских звезд

Фото: Instagram @mariya_mironova_actress

Почему Олег Ефремов игнорировал чувства Нины Дорошиной? Кто разрушил брак Андрея Миронова и Екатерины Градовой?

Многих звезд советского кино считали образцово-показательными примерами и в работе, и в личной жизни. Но кумиры миллионов переживали любовные трагедии, измены и неразделенные чувства. 5-tv.ru рассказывает, кто из звезд советского кино угодил в любовь на троих, а кто — остался один, не разобравшись в чувствах.

Вячеслав Тихонов — Нонна Мордюкова — Василий Шукшин

Фото: ИТАР-ТАСС / Ковтун Анатолий; globallookpress.com © Igor Gnevashev; globallookpress.com © Ministry of Culture Russia

Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова познакомились во время учебы во ВГИКе. Скромный и застенчивый Тихонов влюбился в яркую и прямолинейную Мордюкову, но Нонна относилась к Вячеславу как к другу. В то время она была взаимно влюблена в женатого режиссера Сергея Герасимова. Чувства Мордюковой не одобрила ее мама, к которой Герасимов ездил просить руки. Родственники Мордюковой видели будущую звезду советского кино рядом с кротким Тихоновым, поэтому и уговорили Нонну обратить внимание на однокурсника. Актриса послушалась и вышла замуж за Тихонова.

В браке Нонна не была счастлива. Между супругами часто возникали разногласия из-за бытовых проблем. Первые годы совместной жизни Нонна и Вячеслав жили в коммуналке. Денег не было, поэтому новорожденного ребенка укладывали спать в корыто вместо колыбели. В то время актеры пытались построить карьеру. Обсудить семейные конфликты времени не было: его занимали киносъемки, репетиции в театре. Во время работы над фильмом «Простая история» Мордюкова познакомилась с писателем Василием Шукшиным. Веселый и грубоватый Шукшин был непохож на молчаливого Тихонова. Василий так понравился актрисе, что она сразу же почувствовала привязанность. Шукшин тоже испытывал романтические чувства к Нонне, делился с ней планами по написанию «Степана Разина».

«Ты ни с кем не сживешься. Только со мной. Мы созданы друг для друга!» — говорил он актрисе.

В тот момент Тихонов вместе с сыном приехал к Мордюковой на съемки. Нонна поняла, что не может бросить семью ради Шукшина. Со слезами она отказала Василию и вернулась к Тихонову. Но брак продлился недолго: уже через несколько лет Мордюкова осталась одна. Она вышла замуж за Владимира Сошальского и встречалась с Борисом Андроникашвили, но главным мужчиной в жизни называла Шукшина. Позже Мордюкова призналась, что так и не простила себя за решение остаться в семье, ведь тогда она избавила бы Шукшина от привычки злоупотреблять алкоголем.

Михаил Державин — Екатерина Райкина — Юрий Яковлев

Фото: ТАСС / Созинов Виталий; ТАСС / Ковригин Вадим; kinopoisk.ru

Дочь сатирика Аркадия Райкина, Екатерина, познакомилась с Михаилом Державиным в 19 лет. Они учились в театральном училище Щукина в Москве. Уже через год, на третьем курсе, молодые актеры поженились и стали жить с родителями Державина. Но браку не суждено было стать счастливым. К окончанию училища Михаил служил в труппе Московского театра имени Ленинского комсомола, а Екатерина получила несколько ролей в кино. Их отношения ухудшались из-за занятости на репетициях и съемках.

В отношениях Райкиной и Державина в то время появился третий человек. Им стал актер Юрий Яковлев, известный зрителю по ролям Ипполита в «Иронии судьбы, или С легким паром!» и князя Мышкина в «Идиоте». В театре Вахтангова Яковлев и Райкина играли в одном спектакле роль влюбленной пары. Несколько репетиций спустя Райкина призналась супругу, что она влюблена в коллегу по сцене. Актер был в ярости и пытался вернуть жену, но не получилось. Екатерина ушла от Державина. Их брак продлился всего два года.

Ради актрисы Юрий Яковлев оставил жену, с которой прожил восемь лет. Всего через четыре месяца после женитьбы Екатерина родила Юрия сына, которого назвали Алексеем. В театральном сообществе ходили слухи, что на самом деле этот ребенок от Михаила Державина, но Райкина и Яковлев опровергли это. В браке Екатерина и Юрий прожили три года, а уже в 1964-м развелись. Поговаривали, что причиной для разрыва стало пристрастие звезды советского кино Юрия Яковлева к алкоголю. И Екатерина, и Юрий нашли счастье в браке с другими людьми.

Олег Даль — Нина Дорошина — Олег Ефремов

Фото: globallookpress.com © Igor Gnevashev; ТАСС / Александр Коньков; globallookpress.com © Lev Sherstennikov

Зрители запомнили звезду фильма «Любовь и голуби» Нину Дорошину веселой и яркой актрисой. Но в личной жизни Дорошиной была своя личная драма. С юного возраста Нина влюбилась в талантливого актера Олега Ефремова, с которым встретилась на съемках фильма «Первый эшелон». Тогда ей было 17 лет, ему — 25. Дорошина подружилась с Ефремовым и хотела большего, но тот думал только о театре и других женщинах. Зато пригласил новую подругу в труппу молодого театра «Современник».

«Он делал спектакль „Белоснежка и семь гномов“, и был в Люсю Крылову влюблен, делал „Чайку“ — был влюблен в Настю Вертинскую», — вспоминала актриса в одном из интервью.

Роман между актерами начался после спектакля «Голый король», где Нина Дорошина воплотила Принцессу. Но долго чувства не продлились: Нина Дорошина бежала к Олегу Ефремову по первому зову, а тот слишком любил свободу. Видя, что в романе с Ефремовым нет будущего, актриса решила отпустить актера. В тот момент в «Современник» приняли Олега Даля, Нине поручили шефство над молодым актером.

«Репетировали и дорепетировались до свадьбы», — рассказывала Нина подругам.

Те считали, что предложение Даля актриса приняла назло Ефремову. На торжестве Олег Ефремов сказал Нине Дорошиной, что любит она только его. Олег Даль разозлился и ушел с собственной свадьбы, а Ефремов покинул свадьбу с Татьяной Лавровой, коллегой актера по «Современнику». Позже подруги Дорошиной вспоминали, что невеста рыдала на полу из-за случившегося.

Даль пропал на несколько дней. Когда он вернулся к Дорошиной, они пытались построить семью, но скоропалительно разошлись. Коллеги из театра заметили, что между Ниной и Олегом Ефремовым снова завязались отношения. Но тогда Ефремов встречался с Ириной Мазурук. Та пришла в театр и пригрозила Дорошиной, мол, рука у нее тяжелая… Тогда Нина не обратила внимания на угрозу. Отношения с Ефремовым закончились, когда Дорошина узнала о его женитьбе на Анне Покровской. Актриса долго не могла собраться с мыслями. Она оставалась одна и вышла замуж только в 50 лет, за осветителя театра.

Екатерина Градова — Андрей Миронов — Нина Корниенко

Фото: kinopoisk.ru; globallookpress.com © Igor Gnevashev; ТАСС / Строков Михаил

Одной из самых красивых пар советского кино считали Екатерину Градову и Андрея Миронова. Актер увидел красавицу на ее дипломном спектакле, но познакомился только на съемках многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны», где Екатерина сыграла роль радистки Кэт. Тогда Миронов хотел завести семью и детей, а Градова была без ума от галантного красавца из кино. Андрей ухаживал за Екатериной эффектно: повесил перед окном актрисы афишу со своим лицом, забивал автомобиль цветами, чтобы впечатлить даму. Они поженились в 1971-м, всего через три недели после знакомства. Уже через два года в семье родилась дочь Маша.

На отношения в семье повлияла популярность Градовой после премьеры «Семнадцати мгновений весны». Актрисе предлагали множество ролей, а муж ревновал и мечтал, чтобы Екатерина занималась домом и дочерью.

Миронов нашел утешение в актрисе Нине Корниенко. Она играла возлюбленную героя Миронова в спектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро». Между ними возникли чувства, которые позже Корниенко назовет «первой влюбленностью, взаимным притяжением». Градовой стало известно об отношениях мужа с коллегой из анонимного письма. А вскоре она застала Андрея с Ниной и ушла от актера. Миронов просил ее, но Градова так и не простила измену. Брак актеров продлился пять лет.

Людмила Савельева — Александр Збруев — Елена Шанина

Фото: globallookpress.com; kinopoisk.ru

Роль Наташи Ростовой в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир» изменила жизнь юной Людмилы Савельевой. Актриса стала популярной, ее сравнивали со звездой американского кино Одри Хэпберн. Но главным для Людмилы был Александр Збруев, которого она встретила на съемках. Роман между актерами начался после первой встречи. Збруев так сильно влюбился в Савельеву, что ради нее оставил жену Валентину Малявину.

Пара поженилась в 1967-м. В том же году в семье появилась дочь, которую назвали Натальей. Ради мужа и ребенка Людмила Савельева оставила кино и снималась только в эпизодических ролях. Дочке с данными звездных родителей и талантом по наследству прочили карьеру успешной актрисы. В то же время Александр Збруев строил карьеру успешного театрального и киноактера. В обаятельного Збруева влюблялись и коллеги по сцене, и партнерши по фильмам. Но он хранил верность Савельевой.

Все изменилось, когда в «Ленком» пришла работать Елена Шанина, которая была на 14 лет младше актера. Между Збруевым и юной актрисой начался роман. Они скрывали отношения до 1992-го: тогда Шанина родила дочь Татьяна, которую Александр признал. Известие о внебрачной дочери дошло до Савельевой. Людмила не могла простить мужа и предложила Александру развестись, но Збруев не собирался уходить к любовнице. Он убедил Савельеву, что им будет лучше остаться вместе. В то время их дочь Наталья пережила сильнейший стресс от предательства отца и даже лечилась в психиатрической клинике. Она закрылась в себе и не хотела ничем заниматься, устроилась продавщицей в продуктовый магазин, но вскоре уволилась и посвятила себя церкви. Вместе с дочерью Савельева отказалась от участия в кино и перестала появляться на публике.