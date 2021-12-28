Какие имена подарят счастье рожденным в год Голубого Тигра мальчикам и девочкам

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Люди-Тигры, согласно мнению астрологов, вырастают прирожденными лидерами, сильными и целеустремленными личностями. Правильное имя может усилить эти качества.

Астрологи назвали женские и мужские имена, которые, по их мнению, сделают счастливой судьбу рожденных в год Голубого Водяного Тигра мальчиков и девочек. Об имени, полагают эксперты, стоит задуматься заранее.

Люди-Тигры, согласно гороскопам, растут трудолюбивыми, целеустремленными, настоящими лидерами и талантливыми, справедливыми руководителями. Однако имеют склонность проявлять эгоизм, упрямство, вспыльчивость и порой бывают слишком категоричны. Усилить лучшие качества и смягчить худшие, привлечь удачу и благополучие поможет, в том числе, правильное имя.

Мальчикам, рожденным в 2022 год Тигра, подойдут следующие имена

Александр — значит, «защитник». Идеальное имя для мужественного человека, умеющего брать на себя ответственность как в делах, так и в личных отношениях.

Артем — рычащее как тигр «аррр» в нем присутствует не зря. Подобно благородному зверю этот юноша будет добиваться высот в карьере, биться за место под Солнцем и вершить великие дела.

Богдан — «подаренный богом». Этот мальчик превратится в настоящего джентльмена с волевым при этом характером. Ему на протяжении всей жизни будет сопутствовать удача.

Владимир — обладатель острого ума и множества талантов. Он любит побеждать, и это неплохо у него получается. Не зря в значении имени сокрыто «владеющий миром».

Михаил — честный и порядочный мужчина, за которым все чувствуют себя как за каменной стеной.

Ярослав — кажется, что люди с этим именем с первых дней становятся мудрецами. Незаурядный интеллект читается в глазах, а поступки говорят о способности понимать, сочувствовать и бескорыстно заботиться о ближних.

Среди имен для девочек астрологи рекомендуют следующие

Александра — прекрасное греческое имя, говорящее о силе духа и готовности защитить свою семью и друзей в любой момент. На Сашу можно положиться, и ей можно доверить свою тайну.

Алиса — с первых дней эта девочка будет наводить порядок, обустраивать благополучный быт, создавать атмосферу домашнего уюта. Рядом с ней всегда тепло и комфортно, очень нежное имя.

Дарья — «сильная, побеждающая, владеющая богатствами и огнем», она станет женщиной-борцом за добро и справедливость. Говорят также, в детстве Даши очень послушны и аккуратны.

Вера — добродетельная и справедливая, при этом практичная, спокойная и рассудительная. Эта девочка не эгоистична, она всегда думает о счастье близких.

Виктория — темпераментна, красива, фотогенична и немного экстравагантна. Мужчинам она будет нравиться невероятно, для кого-то может стать роковой любовью. Талантливая, способная из любой ситуации выйти победителем.

Мария — добрая, ласковая, но порой весьма импульсивная. Однако непредсказуемость ее сложной натуры придает скорее очарования. Обладает чувством собственного достоинства, ни перед чем не остановится на пути к цели.

Выбирая имя малышу, не забывайте о созвучности с отчеством. Эксперты полагают, что благозвучные имена делают судьбу легкой и приносят удачу. А вот называть в честь родственников не рекомендуют. Считается, что так дети могут унаследовать их беды. До рождения астрологи советуют составить лишь список вариантов, а выбрать конкретное имя уже после появления ребенка на свет.

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