Юмор для животных: сын и внук Никулина раскритиковали Петросяна, Волю и Харламова

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Директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин с наследником порассуждали о современном российском юморе.

Писатель и юморист Евгений Петросян давно изжил себя, так как его творчество совершенно не меняется с годами, а резиденты Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов превращают комическое шоу в балаган за крайне редкими исключениями. Такое мнение о современном российском юморе озвучили наследники легендарного артиста Юрия Никулина — директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин и его сын Юрий.

По мнению Никулина-старшего, любое творчество требует развития. Публику нужно постоянно удивлять, создавать что-то новое. Но в случае с тем же Петросяном ничего подобного не происходит в течение многих лет, считает он. Когда каждый выход на сцену показывает один и тот же уровень мастерства, это попросту скучно.

Сын поддержал отца в его оценке юмора Петросяна. Он отметил, что артиста называли устаревшим еще лет 30 назад, когда он был совсем маленьким. На смену ему пришел Comedy Club, но и там смеяться якобы практически не над чем.

«Павел Воля, Харламов тоже уже устарели. Они на сцене уже сколько? Лет 15. Шутки кардинально не поменялись. Поменялись персоналии, над которыми они шутят, издеваются», — сказал он.

Иногда, добавил Максим Никулин, у резидентов популярного шоу случаются «проблески», но такой интересный контент они не способны выдавать постоянно. В целом любая шутка Павла Воли или Гарика Харламова — ниже пояса, без намека на глубину, плоская.

«Если сравнивать с миром цирка, то это балаган. Вот есть цирк — искусство. А есть балаган — на потребу. Для публики, которая хочет смеяться смехом животных, не думая», — цитирует директора цирка NEWS.ru.

По словам Никулина-старшего, в отечественном шоу-бизнесе есть все же и мастера комедии. В качестве примера он привел Сергея Светлакова, у которого «очень хорошее чувство юмора». Оценил Максим Юрьевич также Ивана Урганта — «дано человеку». С телеведущим Никулину всегда приятно разговаривать. Чувствуется и наличие образования, и воспитание в интеллигентной семье, и вращение в несколько иной среде, чем у резидентов Comedy Club.

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