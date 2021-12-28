Пригожин остолбенел из-за внезапно прилетевшей дочери и попал на видео

Фото, видео: www.globallookpress / Lev Ilyin; Instagram @prigozhin_iosif

Наследница продюсера решила навестить родных на новогодние праздники. По его словам, у певицы Валерии случилась истерика.

Продюсер Иосиф Пригожин оказался шокирован сюрпризом, который устроила ему дочь в преддверии новогодних праздников. На своей странице в Instagram он выложил милое семейное видео.

На кадрах удалось запечатлеть забавную реакцию продюсера и его знаменитой супруги, когда они совершенно неожиданно увидели в гостях у мамы Валерии дочь Пригожина Елизавету. Девушка долгое время живет в США и решила навестить родных на новогодние праздники.

«Эффект неожиданности. У Леры истерика. Пришли в гости к маме, а тут такой сюрприз. Лиза вернулась в Москву на Новый год!» — прокомментировал Пригожин.

К слову, сам продюсер при виде дочери буквально остолбенел, а вот его более эмоциональная жена сразу бросилась с радостными возгласами обнимать дочь мужа.

«Ваше лицо! Эффект „вау“ достигнут на 200%»;

«Очень классный сюрприз. Иосифа в ступор поставил, но папа справился»;

«Какие красивые люди, реакция Валерии, будто дочь родную встретила. Значит у нее большое и доброе сердце, Иосиф настоящий мужчина», — откликнулись пользователи в комментариях.

Когда Пригожин и Валерия связали себя узами брака, у обоих уже были дети и опыт прошлых отношений. Певица пережила два развода. Причем расставание со вторым супругом Александром Шульгиным было очень непростым. От этого брака у знаменитости трое детей — дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений.

Продюсер до встречи с певицей был официально женат один раз. В браке с Еленой Соколовой у него появились сын Дмитрий и дочь Даная. Также семь лет Пригожин прожил в гражданском браке с владелицей PR-агентства Лейлой Фаттаховой. Она подарила избраннику дочь Лизу.

Девушке 22 года. В прошлом году она с отличием окончила университет в Женеве, решив пойти по стопам отца и тоже стать продюсером. Однако ее интересует не музыкальное направление, а телепроекты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что 53-летняя певица Валерия села на шпагат, пока сын играл на рояле.