Романтический гороскоп: кому из знаков зодиака повезет в любви в 2022-м

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Астролог Николь Кузнецова рассказала, как сложится личная жизнь представителей зодиакального круга в год Голубого Водяного Тигра.

Все мы с нетерпением ждем Новый год как время начать жить заново, избавиться от чего-то ненужного. Символ будущего года — Тигр — одиночка по натуре, ему нет необходимости быть в стае. Однако далеко не все люди так могут и так хотят. Астролог Николь Кузнецова рассказала, что одиноких и уже встретивших любовь знаков зодиака ожидает в 2022-м.

Овен

Для Овна 2022-й — самое время активной романтической жизни. Ищите себе партнера, не упускайте шансов и говорите «да». Не будьте требовательны к избраннику. Проявляйте инициативу, а не ждите ее от партнера. Успех на любовном фронте будет зависеть именно от способности общаться. Поэтому астролог рекомендует: если ораторство неидеально, тренируйтесь и оттачивайте мастерство.

Телец

Тельцов в течение года будет многое отвлекать от амурных дел. Потому может возникнуть недопонимание со второй половинкой. Однако это испытание Тельцы пройдут отлично. Одиночкам будет чуть сложнее. Но астролог уверена, сил хватит и на дела, и на любовные приключения. Потому в 2022-м вы обретете личное счастье.

Близнецы

Одиноких Близнецов в 2022 году потянет на приключения, которые могут завести довольно далеко. Возможно, одно из них увенчается успехом. Однако Близнецам уже нашедшим вторую половинку не стоит заниматься подобными делами. Сохраняйте верность, в противном случае — расходитесь.

Рак

В 2022-м Раки внезапно решат, что не хотят больше жить по-старому. Приоритеты и ценности, которым вы следовали ранее, окажутся уже несостоятельными. Вам придется их тщательно пересмотреть. Но Николь Кузнецова уверена, Раки обязательно найдут огрехи в любовных устоях и в будущем изменения помогут наладить взаимоотношения.

Лев

Львы в 2022-м будут часто оглядываться на свое прошлое. Потому возможны попытки вернуть старые романтические отношения. Однако астролог предостерегает — этого не стоит делать. Если получится побороть ностальгические чувства, впереди вас ждет новый жизненный успех, который и приведет к нужным отношениям.

Дева

Девы в будущем году будут окружены романтикой. Вам будут встречаться люди, которые своим общением доставят массу положительных эмоций. Но не спешите таять от внимания! Наоборот, будьте сосредоточены и внимательны. Только тогда получится выбрать того самого человека, про которого говорят — предначертан судьбой.

Весы

Весам в год Тигра будет сложно ориентироваться в романтических отношениях. Вам будет хотеться страсти, разнообразия и приключений. Конечно, никто не будет призывать остепениться, но если все же выберете приключения, делайте это сознательно. А если выбор упадет на противоположную от интриг сторону, будьте дисциплинированы.

Скорпион

В 2022-м году у Скорпионов есть все шансы на то, чтоб устроить личную жизнь. Однако велика и вероятность все проворонить из-за неправильных взглядов на взаимоотношения. Прежде всего, разберитесь в ценностях и подумайте, какими качествами должен обладать партнер. Только так ваши шансы встретить вторую половинку увеличатся.

Стрелец

Представителям этого знака зодиака скучать в будущем году не придется, ведь вы будете окружены вниманием противоположного пола. Однако с большинством из них лучше не связывать свою жизнь. Отнеситесь к выбору максимально серьезно.

Козерог

Одинокие Козероги имеют все шансы на романтические отношения. Главное, хорошо присмотреться к партнеру. Астролог предупреждает, что есть риск нарваться на не искренних, корыстных людей. А Козерогам уже состоящим в отношениях надо набраться терпения. Но в ваших силах исправить возникший холод в отношениях. Не пускайте все на самотек.

Водолей

Водолеям удастся встретить Новый год в непринужденных романтических грезах. В первые дни 2022-го вам будут активно оказывать знаки внимания, однако во второй половине ситуация станет сложнее. Могут возникнуть конфликты с представителями противоположного пола, наметиться взаимные разочарования. В связи с этим будьте внимательны в том, кому отдавать предпочтение.

Рыбы

Вы в наступающем году будете стремиться к прочным взаимоотношениям. Однако звезды предупреждают: в 2022-м велик риск столкнуться с людьми, которые ищут лишь небольшие интрижки и не настроены ни на что серьезное. Если у вас уже есть любимый человек, велик риск потратить много нервов на новый этап «притирки». Поэтому старайтесь не терпеть партнера, а сразу спокойно с ним все обсуждать.

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