Не успеешь оглянуться: ученые назвали ускоряющий процесс старения напиток

Фото: Depositphotos / rclassenlayouts

Если вы будете пользоваться антивозрастной косметикой и стараться другими способами сохранить молодость, но при этом продолжать употреблять этот напиток, то никакого результата не добьетесь.

Американские исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско назвали напиток, ускоряющий процесс старения. Им оказалась сладкая газировка. Испытания были проведены в 2014-м и 2021 годах. Данные опубликовали на ресурсе Eat This, Not That.

В исследовании, проведенном в 2014 году, приняли участие более пяти тысяч человек в возрасте от 20 до 65 лет. Перед началом испытаний ученые не выявили у них каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний. Однако после употребления сахаросодержащих газированных напитков ученые заметили в белых кровяных тельцах более короткие теломеры (концевые участки хромосом ДНК — Прим. ред.). Уменьшение их размеров связывают с сокращением продолжительности жизни.

«Регулярное употребление газированных напитков с добавленным сахаром может оказывать воздействие на развитие заболеваний — не только создавая ненужную нагрузку на механизмы метаболического контроля сахаров, но и ускоряя процесс клеточного старения тканей», — объяснили исследователи.

Исследования, проведенные в 2021-м, подтвердили выводы, сделанные в 2014 году. Современные испытания доказали, что из-за употребления сладких напитков у человека изменяется состав кишечной флоры. Это запускает воспалительный процесс, что приводит к преждевременному старению.

Ученые также отметили, что полученные результаты говорят не о прямой связи употребления сладких напитков и старения, а о причинно-следственной. Однако вред сахаросодержащих напитков все равно очевиден.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое, по мнению ученых, самое лучшее средство от похмелья.