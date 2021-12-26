Древний гороскоп друидов: Как изменится ваша судьба по дате рождения в 2022-м

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Древние кельты связывали появление человечества с деревьями. Согласно мифам, растения трансформировались в людей, наделив их разными характерами и судьбами.

Гороскоп друидов, авторами которого стали древние кельты, построен на наблюдениях языческих племен за природой. По мнению жрецов, каждый человек появился из определенного дерева. Гороскоп друидов имеет 22 знака, 18 из которых наделены двумя периодами влияния. Еще четыре дерева покровительствуют только тем, кто рожден в дни солнцестояния и равноденствия. Древний гороскоп позволяет вычислить, что ожидает вас в наступающем году.

Яблоня (23 января — 10 января, 25 июня — 4 июля)

Для рожденных под этим знаком 2022 год будет благоприятным в сфере личной жизни. Одинокие встретят свою вторую половинку, а семейные люди укрепят союз.

Пихта (02 января — 11 января; 05 июля — 14 июля)

У вас в наступающем году появится отличная возможность для освоения новых духовных практик и обретения смысла своей жизни.

Вяз (12 января — 24 января; 15 июля — 25 июля)

Вы пресытитесь впечатлениями и захотите уединения и спокойствия. Однако не поддавайтесь этому соблазну. Велик шанс упустить что-то интересное и важное.

Кипарис (25 января — 03 февраля; 26 июля — 04 августа)

В 2022-м в вашу жизнь ворвется важный человек, который окажет духовную поддержку. Однако связь с ним не обязательно будет романтической.

Тополь (04 февраля — 08 февраля; 05 августа — 13 августа)

Для вас будущий год ознаменуется переменами и сложностями. Но кельты уверены — испытания будут пройдены достойно, если будете помнить о своей главной цели.

Кедр (09 февраля — 18 февраля; 14 августа — 23 августа)

Вы, вероятней всего, столкнетесь с финансовыми трудностями — незапланированными тратами, просьбами о помощи со стороны других. Но если вы научитесь отказывать, убытков удастся избежать.

Сосна (19 февраля — 28/29 февраля; 24 августа — 02 сентября)

Вам предстоит столкнуться с напряженной борьбой. В качестве оппонента могут выступить как отдельные люди, так и некоторые убеждения групп людей. Железная воля позволит выйти победителем.

Ива (01 марта — 10 марта; 03 сентября — 12 сентября)

Вы в 2022-м будете втянуты в судебные разбирательства. Но стремление к справедливости поможет вам справиться с испытаниями.

Липа (11 марта — 20 марта; 13 сентября — 22 сентября)

Спокойный, стабильный, без позитивных событий и ощутимого негатива — таким 2022 год будет для вас.

Дуб (21 марта, день весеннего равноденствия)

Вам в новом году предстоит пройти через обман и искушения. Но эти испытания превратятся в опыт, который закалит характер.

Орешник (22 марта — 31 марта; 24 сентября — 03 октября)

Вам предстоит стать лидером — как в коллективе, так и в быту. Но не спешите расстраиваться из-за увеличения зоны вашей ответственности: новая роль поможет вам наладить финансовую сферу своей жизни.

Рябина (01 апреля — 10 апреля; 04 октября — 13 октября)

Вам 2022 год обещает встречу с властной и умной женщиной. Это может быть новая подруга, начальница или возлюбленная.

Клен (11 апреля — 20 апреля; 14 октября — 23 октября)

Вы попадете в будущем году на распутье. Однако сделанный выбор пусть и не будет простым, в итоге окажется приятнее, чем вы увидите его в начале.

Орех (21 апреля — 30 апреля; 24 октября — 02 ноября)

В 2022 году вы будете учиться. И лучше всего соглашаться на различные предложения. В будущем эти знания выльются в хорошие финансы.

Жасмин (01 мая — 14 мая; 03 ноября — 11 ноября)

Кельты обещают, что вы надолго запомните будущий год. Вас ждет грандиозное событие, которое станет либо серьезной потерей, либо самым главным приобретением.

Каштан (15 мая — 24 мая; 12 ноября — 21 ноября)

Рожденным в эти даты следует быть очень внимательными, чтобы не пропустить событие, влекущее за собой цепь позитивных изменений.

Ясень (25 мая — 03 июня; 22 ноября — 01 декабря)

Вы будущий год проведете в одиночестве. Однако оно поможет духовно развиться и научиться чему-то новому.

Граб (04 июня — 13 июня; 02 декабря — 11 декабря)

Сама судьба весь год будет вести вас при помощи знаков. Не пугайтесь. Исход окажется благоприятным.

Инжир (14 июня — 23 июня; 12 декабря — 20 декабря)

В 2022-м ваши жилищные вопросы будут решаться самым позитивным образом. Вас ожидает переезд или ремонт.

Береза (24 июня, день летнего солнцестояния)

Вы в 2022-м будете полны сил и возможностей. Вам удастся сделать все задуманное, главное — не ленитесь и ничего не бойтесь.

Маслина (23 сентября, день осеннего равноденствия)

Маслинам 2022 год предоставит возможность, о которой вы давно мечтали. Отбросьте старые привычки, и все получится.

Бук (21 декабря — 22 декабря, день зимнего солнцестояния)

Вам будущий год обещает пополнение в семье. 2022-й — идеальное время для зачатия, рождения ребенка, укрепления родственных отношений и налаживания связей со старшим поколением.

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