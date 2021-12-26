Нумеролог объяснила, почему брак Григория Лепса был обречен на провал

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Пара развелась после 20 с лишним, казалось, счастливых лет. Клара Кузденбаева увидела неприятную закономерность в датах рождения звездной пары.

Развод Григория Лепса и Анны Шаплыковой взбудоражил весь отечественный шоу-бизнес. Казавшийся идеальным брак как будто развалился за пару месяцев. Но какая кошка пробежала между экс-возлюбленными, неясно до сих пор Судья уже ударил молотком и констатировал: больше не муж и жена.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева проанализировала даты рождения знаменитостей и по крупицам разложила характер каждого. Эксперт считает, что брак популярного певца и экс-балерины сохранить было невозможно.

«Когда женщина доминирует, мужчина всегда будет искать отношения на стороне и самоутверждаться. А у Анны явно было пренебрежение, она считала, что муж никуда не денется. Такие пары разводятся даже спустя 20-30 лет брака», — уверена она.

Прочитав числа, нумеролог заметила: рожденный 16 июля 1962 год Лепс — тяжелый в быту человек. Это объясняется тем, что артист родился в «день приливной волны». Излишняя эмоциональность мешает ему строить доверительные и чистые отношения с партнершей. То и дело он готов взорваться на пустом месте.

При этом певец чрезвычайно талантлив и обладает выдающейся харизмой. У него хорошо развита интуиция и даже есть склонность к гипнотическим способностям. Он чрезвычайно честен во всем, и обмануть артиста — себе дороже.

«Сейчас у артиста идет период спада, болезней. Надо обратить внимание на здоровье, особенно, на слабую от природы поджелудочную железу и ЖКТ. Однако, сам певец к болячкам относится беспечно, живет одним днем. Самый сложный период для него наступит в 61 год. Это надо пережить: уже в 62 начнется хорошая полоса, которая продлится много-много лет», — сказала она в интервью сайту KP.RU.

По словам нумеролога, слишком самоуверенная и горделивая Шаплыкова была противоположностью Лепсу. Она родилась в мае 1972 года — в «день природного обаяния». Танцовщица родилась быть звездой. И пусть не все ее амбиции воплотились, тем не менее она стала настоящим ангелом-хранителем для певца.

Судебное заседание по делу о разводе Лепса с Шаплыковой состоялось 20 декабря. Брак был расторгнут быстро, на заседании присутствовали оба. Как выяснилось, инициатором бракоразводного процесса стала Анна. Вместе знаменитости прожили больше 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где разведенный Лепс встретит Рождество.