Энергия Венеры: как «магические» двойки 2022 года повлияют на жизнь людей

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Три двойки в будущем году окажут сильное влияние на нашу жизнь — но как именно?

Числа оказывают мощное влияние на нашу жизнь, и нумерологи прекрасно об этом знают. В наступающем 2022 году двойка повторяется целых три раза и закономерно повлияет на то, что будет в нем происходить. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru нумеролог Марина Таковая рассказала, чего ждать от наступающего года.

«Новым годом будет управлять Шестая энергия — это энергия Венеры, это энергия любви, поэтому на первый план будет выходить тема, безусловно, любви во всех ее проявлениях. Грядущий год — это подходящее время для поиска и обретения второй половинки, для укрепления существующих связей, для создания семьи и даже для рождения детей», — рассказала эксперт.

Впрочем, для разрыва отношений в этот год тоже хорошо подходит — особенно, если они себя изжили. Но самое главное — любовь к себе, в 2022 году поиск себя так же важен, как любовь к другим.

«Это идеальное время для обретения „истинного я“, время для того, чтобы лучше узнать себя, лучше понять себя, понять свои желания и акцентировать внимание именно на них, а не на том, чего хотят от вас окружающие люди», — пояснила Таковая.

Будьте в моменте — замечайте красоту вокруг вас. А если вам покажется, что этого недостаточно — ищите ее или даже создавайте сами!

«Это время идеально подходит для переездов, смены места жительства, смены квартиры, ремонта или даже покупки каких-то маленьких милых вещей, которые будут создавать уют и красоту в вашем доме», — посоветовала нумеролог.

Кардинальная смена окружения может найти вас и на старом месте — год будет наполнен новыми знакомствами. И, выстраивая с ними отношения, лучше меньше думать головой — думайте сердцем.

«Все, что будет идти в 2022 году из головы, а не из сердца, обречено на провал, поскольку важно уделять внимание именно тому, что вы чувствуете и чего вы хотите», — предостерегла Таковая.

Этот принцип лучше исповедовать и в работе — те, кто занимается любимым делом, найдут успех в будущем году. Особенно это касается тех, кто занимается созданием красоты — во всех ее проявлениях, будь то музыка или ландшафтный дизайн.

«Знаковым годом 2022 будет для тех, кто родился 6, 15 или 24 числа любого месяца. Поскольку 2022 год это не только шестерочка, но и три прекрасные двойки, то влиять на него будет не только Венера, но и Луна. Поэтому в следующем году также на первый план будет выходит тема страхов — важно прорабатывать свои страхи, отказаться от иллюзий и сосредоточиться на каком-то конкретном результате», — рассказала нумеролог.

Обучайтесь, получая новые знания и навыки, занимайтесь здоровьем, избегайте обмана, неправедных дел и лжи.

«Я желаю вам в этом году много любви, красоты и счастья!» — пожелала Таковая.

Но легким и полным любви будущий год станет не для всех — недавно 5-tv.ru рассказывал о том, для кого будущий год будет невероятно сложен.