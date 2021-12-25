«Рюмка водки» на лице: какие пагубные зависимости Лепса раскрывает его внешность

Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил; 5-tv.ru

Физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для 5-tv.ru, на примере исполнителя «Рюмка водки на столе» Григория Лепса, раскрыла характерные признаки любителей горячительных напитков.

У любителей «залить за воротник» — говорящая внешность: алкоголь на долгие годы оставляет четкие следы своего присутствия в организме. Специалист по чтению по лицу Елена Мифф эксклюзивно для 5-tv.ru, на примере исполнителя «Рюмка водки на столе» Григория Лепса, раскрыла характерные признаки любителей горячительных напитков.

Эксперт напомнила виды зависимостей:

Алкогольная;

Наркотическая;

Любовная;

Пищевая;

От азартных игр.

Понять, что перед нами — человек с ярко выраженными пагубными привычками, вне зависимости от наследственности и типа лица — круглого, квадратного, треугольного — можно по одной лишь детали. «Печать» пагубного пристрастия локализуется на лице: физиогномист рекомендует в первую очередь обратить внимание на зону лба.

«Это всегда ярко выраженные впадины в области виска и хаотичный рост волос», — заявила специалист по чтению по лицу.

Елена Мифф предположила, что воспевающий «рюмку водки на столе» Григорий Лепс имеет не только склонность к «зеленому змию», и указала на явное доказательство с точки зрения физиогномики.

Типаж Григория, с характерными висками, говорит, что он в принципе склонен к порокам: как к алкогольной, так и к наркотической зависимости, хотя наличие последнего эксперт не стала утверждать. Кроме того, Лепса можно заподозрить в пристрастии к азартным играм и любовным похождениям.

Однако есть и крайность, в которую способен «удариться» заслуженный артист.

«Если Григорий Лепс резко прекратит злоупотреблять спиртными напитками, либо вообще прекратить выпивать, то, скорее всего, он серьезно „уйдет“ в религию», — указала эксперт на вероятное будущее знаменитости.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в качестве предположительной причины развода Григория Лепса с Анной Шаплыковой был назван молодой любовник.