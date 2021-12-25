Что произойдет в жизни каждого представителя знаков зодиака в 2022 году

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По прогнозу астролога, в жизни многих россиян произойдут кардинальные перемены, а для некоторых год будет весьма сложным.

Символ будущего год — Голубой Водяной Тигр. Агрессивный, своенравный и строптивый. А голубой цвет на Востоке считается одним из самых непостоянных. Астролог Елизавета Алехнович рассказала сайту Rsute, что следует ожидать каждому представителю знаков зодиака от символа года, с которым нужно держать ухо востро.

♈ Овен

Людям, рожденным под этим знаком зодиака, астролог рекомендует остерегаться людей, после общения с которыми чувствуешь себя опустошенным. Овен без труда сможет распознать их. У представителей знака появится шанс изменить все к лучшему.

♉ Телец

Тельцам лучше контролировать расход внутренней энергии. Не ставьте перед собой невыполнимых задач. Однако с марта по июнь максимально активизируйтесь.

♊ Близнецы

Близнецы в 2022-м будут активны, однако астролог советует не распыляться по мелочам. В будущем году вы улучшите финансовую сферу жизни, появятся большие перспективы и статус в обществе. Близнецам следует быть более объективными и не переоценивать свои возможности.

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♋ Рак

Ракам придется разобраться в личной жизни и уделить внимание здоровью. В течение года вы многое переоцените и измените. Ставя задачи, не переусердствуйте. Желание получить все и сразу может ухудшить состояние здоровья.

♌ Лев

Львов в 2022-м ожидает множество завистников и врагов, которые возможно будут распускать сплетни. Но, несмотря ни на что, представителю Огненной стихии надо стоять на своем и быть сильным. Только так получится победить злопыхателей.

♍ Дева

Девам предстоит столкнуться с серьезными нагрузками. Преодолеть их поможет ответственность и дисциплинированность. Одинокие Девы закрутят романтические отношения, которые приведут к браку. А уже семейным представителям знакам следует больше уделять внимание родным людям.

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♎ Весы

Астролог советует в будущем году Весам постараться избавиться от внутренней скованности и барьеров. Те, кто намеревался переехать в другой город, лучше отложить это на год. Также не стоит начинать новых дел или заключать важных сделок. Они окажутся провальными.

♏ Скорпион

Вредные привычки Скорпионам не позволят добиться задуманных целей. Помочь избавиться от них и тем самым улучшить свою жизнь смогут квалифицированные специалисты. Главное — не проявляйте агрессию.

♐ Стрелец

Стрельцам следует обходить стороной ссоры и конфликты. То есть перестать ругаться с близкими и найти компромисс.

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♑ Козерог

2022 год для Козерогов будет насыщен и разнообразен. Потому вы с трудом будете расставлять приоритеты. В этом случае слушайте интуицию. Астролог отмечает — многие события, которые будут происходить в жизни Козерогов, могут потребовать кардинальных изменений.

♒ Водолей

Водолеи, будьте уверены в себе. Только так сможете достичь задуманного. Эта черта поможет наладить и личную жизнь. Год принесет большой финансовый успех для тех представителей знака, которые не будут лениться и готовы браться за любую работу.

♊ Рыбы

Рыбам стоит обратить внимание на здоровье и образ жизни. Отказаться от вредных привычек, начать правильно питаться и больше находиться на свежем воздухе. В середине года у вас появится возможность повысить свой доход, но для этого нужно будет работать в команде.

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