Песков рассказал, как и с кем Путин встретит Новый год

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Российский лидер не планирует долго отдыхать — уже в середине новогодних каникул он может вернуться в рабочий ритм.

Российский лидер Владимир Путин по традиции встретит Новый год в окружении родных и близких. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

При этом времени на отдых у главы государства будет немного. Рождественские праздники он проведет в частично рабочем режиме.

«Я думаю, что первые несколько дней он (Путин — Прим. ред.) будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», — уточнил представитель Кремля.

Песков пояснил, что у президента никогда не заканчивается работа с документами и прочими данными, тем более, когда «такая тревожная обстановка в Европе». На стол ему постоянно поступают доклады — и оставить или отложить эту работу практически невозможно, отметил пресс-секретарь.

Он не исключил, что прервать отдых президенту придется уже в середине праздников. Возможны рабочие встречи, но о полноформатных совещаниях речи не идет. Не планирует глава государства на рождественскую неделю и поездки в Сочи для катания на горных лыжах, подытожил Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Испании испугались сжатого кулака Путина на выступлении о НАТО.