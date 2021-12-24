Каких цветов стоит избегать в 2022 году, чтобы не накликать беду

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Цвета очень важны для звезд — с помощью них можно привлечь как удачу, так и беды.

Символ наступающего нового 2022 года — Голубой Водяной Тигр. Восточный календарь подробно описывает, что нравится астральному покровителю, а что, наоборот раздражает — например, не стоит дразнить опасного хищника кричащими цветами на новогодней елке. Но не стоит забывать и про звездные тела — у них есть свои цвета, которые могут менять вашу жизнь. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru астролог и астропсихолог Тиана Атлас рассказала, каких цветов в будущем году стоит избегать — они могут вам даже навредить.

«С точки зрения астрологии каждой планете соответствует свой цвет, и, когда мы используем те или иные оттенки в одежде или предметах интерьера, мы можем либо получить благосклонность от „небесной канцелярии“, либо, наоборот, усилить трудности», — пояснила астролог.

Самое главное в будущем году — напряжение между Сатурном и Ураном. Первому свойственны одиночество, холод и ограничения, второму — напряжения и революции.

«Уже второй год происходят потрясения в экономике и политике. Так же эти планеты могут влиять на нас — простых людей. Так вот, крайне не рекомендуется использовать отдельно оттенки черного, темно-синего, темно-коричневого. Очень важно добавлять в традиционные наряды что-то современное — даже если вы используете черный цвет, необходимо добавить какие-то современные аксессуары», — посоветовала Атлас.

Наилучшим решением может стать принт на космическую тему — звезды или планеты. Ткани из переработанных материалов тоже могут прийтись кстати — Урану нравятся современные технологии.

Кроме того, с мая по октябрь будущего года огненный Юпитер перейдет в знак Овна.

«Несмотря на то, что Юпитеру будет довольно комфортно в этом знаке, уровень накала страстей может раздуться буквально до небес. И особенно это произойдет с начала мая по начало июля — я бы рекомендовала избегать все оттенки красного и оранжевого в этот период», — предостерегла астролог.

Юпитеру несложно раздуть как лесной пожар, так и пожар в отношениях — не стоит его злить. Особенно осторожными стоит быть тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Выбор цветов может менять нашу жизнь довольно сильно, но для некоторых в будущем году жизнь изменится кардинально и бесповоротно — недавно 5-tv.ru рассказывал, для кого.