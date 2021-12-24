«Своими руками может все»: Навка рассказала, как Песков меняется в домашней обстановке

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Олимпийская чемпионка призналась, что благодарна родителям супруга за его трудовое воспитание.

Каким может быть государственный деятель в домашних условиях, когда есть свободное от пресс-конференций время? «Домовитым», — ответила в интервью KP.RU супруга Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Пресс-секретарь Владимира Путина и дома продолжает контролировать многие вопросы, но сфера его правления распространяется на быт. По признанию фигуристки, оказываясь в кругу семьи, Дмитрий Песков становится «домашним, домовитым»: спортсменке практически не приходится заниматься хозяйственными вещами.

«Мне безумно повезло. Человек своими руками может все сделать. Нужно отдать должное его родителям, отцу, который приучал мальчика с детства быть настоящим мужчиной», — заявила Татьяна Навка.

Дмитрий Песков не жалеет времени и сил на домашние дела, выполняя их с удовольствием и с полной отдачей.

«В выходной день супруг два часа мини-трактором чистил снег. Это и дело полезное, и спортивная нагрузка», — отметила Татьяна, добавив, что во время пандемии Песков вместе с соседями рубил сухие ветки, складывал их в вязанки, чтобы очистить ближайший лес.

Супруги стараются проводить совместное время с пользой: гуляют с дочерью Надеждой, смотрят фильмы, обсуждают проекты Навки. При подготовке новых ледовых шоу Татьяна старается учитывать мнение мужа, считая его критику конструктивной.

Как ранее писал 5-tv.ru, Татьяна Навка рассказала, как коронавирус повлиял на ее отношения с мужем.