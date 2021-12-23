Гороскоп майя на 2022 год: как по дате рождения узнать что с вами произойдет в новом году

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Древнейшее писание расскажет через ваших зверей-покровителей, какие повороты судьбы ожидают вас в предстоящие 12 месяцев.

Легендарный календарь майя не только предсказывал мировые события на многие годы вперед, но и трактовал судьбу каждого человека, живущего ныне на Земле. Наши судьбы тесно связаны с древним документом, ведь недаром писания этого народа почитаются как историками, так и любителями эзотерики. По поверьям майя, к каждому человеку с датой рождения присваивается определенный зверь-покровитель, который закладывает характер в нашу душу и оберегает от бед и невзгод. А какую судьбу сулят ваши звери-покровители в предстоящем 2022 году?

Летучая мышь

С 26 июля по 22 августа

Эти люди мечтатели, они любят успех и постоянно настроены именно на него. Немудрено, что под покровительством Летучей мыши вас будет ждать неминуемая удача и вы добьетесь всего, чего только захотите.

Скорпион

С 23 августа по 19 сентября

Перед знаком Скорпиона окружающие всегда будут испытывать необъяснимые тревогу и страх. В ярости такие люди совершенно неконтролируемы.

Олень

С 20 сентября по 17 октября

Под покровом Оленя появляются очень нежные и чувственные люди. Их определенно ждет хорошее будущее, а знакомства им сулят бурю положительных эмоций.

Сова

С 18 октября по 14 ноября

Очень впечатлительные люди, но при этом невероятно творческие. В 2022 году им стоит быть осторожнее с выбором врагов, так как любая неожиданная подлость может надолго сломить душевное состояние Сов.

Павлин

С 15 ноября по 12 декабря

Павлины, как и их аналог из животного мира, обожают быть в центре внимания. Очень редко прислушиваются к мнению окружающих, поэтому в предстоящем году им стоит этому научиться.

Ящерица

С 13 декабря по 9 января

В этом году людям под знаком Ящерицы придется посвятить себя семье. Порой это бывает монотонно и скучно, но зато может привести к пополнению потомства.

Обезьяна

С 10 января по 6 февраля

Для людей под покровительством Обезьяны будет действительно непростой год. Им предстоит преодолеть множество тяжелых испытаний, которые заставят проверить себя на «прочность».

Сокол

С 7 февраля по 6 марта

Соколы предпочитают уединение и не доверяют никому, кроме себя. В 2022 году их ждет большой финансовый успех и карьерный рост.

Ягуар

С 7 марта по 3 апреля

Под покровительством Ягуара рождаются очень активные и решительные люди. В следующем году этот знак сможет исполнить все свои заветные желания и мечты.

Лиса

С 4 апреля по 1 мая

Лисы отличаются честью и благородством. Для них моральный кодекс — превыше любых других правил. В следующем году, благодаря этим качествам, они смогут добиться успеха.

Змея

С 2 по 29 апреля

Этот знак весьма коварен и требователен — не только к окружающим, но и к себе. В 2022 году у представителей Змей возможно заключение брака по расчету, который принесет им материальный успех.

Белка

С 30 мая по 26 июня

Под покровительством Белки рождаются достаточно болтливые личности. Им трудно хранить секреты и держать язык за зубами. Им стоит быть осторожными, ведь именно из-за этой особенности в 2022 году они могут попасть в большие неприятности.

Черепаха

С 27 июня по 25 июля

Черепахи по своей натуре очень нерешительны и медлительны, поэтому в будущем году им предстоит стать гораздо активнее, чтобы не потерять все, чего они добились за свою жизнь, рассказал сайт Rsute.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о слабых и сильных сторонах людей по их дате рождения согласно календарю майя.