Бывшая жена солиста Little Big разделась для журнала Playboy

Фото: Instagram @smelaya_ira

Рэп-исполнитель Ирина Смелая похвасталась достижениями в день 30-летия.

Экс-супруга солиста группы Little Big Ильи Прусикина снялась полуобнаженной для обложки очередного номера журнала Playboy. Соответствующие фото появились на странице рэп-исполнитель Ирины Смелой в Instagram. Девушка отметила, что ей очень понравился результат.

На первом фото экс-жена Прусикина позирует в стального цвета полупрозрачных трусиках, сидя вполоборота. Обнаженную грудь красотка прикрывает одной рукой, ее влажные волосы отброшены назад, чувственный взгляд подчеркивает макияж в стиле smoky eyes.

На другом снимке Смелая демонстрирует изгибы эффектной фигуры, полулежа на танкетках, прикрытых пленкой. Одежду девушке заменяет листок от растения на первом плане. Как-никак, этот выпуск тематический и посвящен экологии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ira Smelaya ⠀🔥🔥🔥⠀TATARKA (@smelaya_ira)

Блогер недавно перешагнула 30-летний рубеж и решила по случаю своего дня рождения подвести некоторые итоги и подчеркнуть достижения, которыми она гордится.

В списке Смелой, помимо упомянутой обложки знаменитого журнала, также числится переезд в Москву, успешное становление в качестве блогера и артиста, мини-тур по Европе, выступление в Ледовом дворце и рождение ребенка.

По словам исполнительницы, ей определенно есть за что себя похвалить, а слова критикующих недоброжелателей девушка старается пропускать мимо, чтобы не расстраиваться и не терять боевой настрой на успех.

«В целом этот год научил меня очень многому. Например, я поняла, что не все друзья, кто „друзьями“ называется. За этот и прошлый год очень много людей отсеялось из моей жизни, мне даже нравится, насколько органично это происходит», — призналась Смелая.

Пользователи поздравили Ирину с днем рождения и завалили комплиментами.

«Глаз не оторвать!»

«Шикарная»;

«Какие фото горячие, вы просто красотка!» — оценили поклонники.

Илья Прусикин, известный также под псевдонимом Ильич и Ирина Смелая заявили о разводе в августе 2020 года. Они были женаты четыре года. Однако, несмотря на рождение общего сына Добрыни, решили расстаться.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что солист Little Big Илья Прусикин винит себя в распаде семьи.