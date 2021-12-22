День иконы «Нечаянная Радость»: что нельзя делать 22 декабря

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На Руси ходило поверье, что молитва у иконы избавит от недугов и принесет гармонию и счастье в дом.

Православные миряне 22 декабря отмечают день иконы Божией матери «Нечаянная Радость». С ней многие связывают самые искренние надежды. На Руси верили, что молитва у иконы помогала ищущим обрести равновесие и излечить душевные недуги.

О чем нужно молиться иконе «Нечаянная Радость»

Молитва перед иконой помогала верующим вернуть утраченные силы и обрести бодрость духа. Обращая свои мысли к небесам, они молились о спокойствии и гармонии в доме. Через прощение и искупление грехов обретали счастье и безмятежность.

Молитва также помогала вымести из дома все хвори. Глухим она возвращала слух. Потерявшие родных вновь из обретали, пусть даже через года. Беременные женщины молили Богородицу о здоровом малыше. Молитву также произносили, желая привлечь удачу в делах и для разрешения застарелых споров.

Что нельзя делать 22 декабря

В этот день церковь рекомендует не заниматься работой по дому, а также шить или вязать. Особенно стоит избегать домашних дел беременным женщинам. Стоит им и держаться подальше от огня — это может плохо отразиться на ребенке.

Также беременным стоит опасаться острых предметов — иначе не избежать проблем во время родов.

Из-за Рождественского поста нельзя есть мясо и прочую пищу животного происхождения.

Какие существуют приметы

Если за окном 22 декабря будет ясная погода — такую же стоит ждать и в Новый год.

Обильный иней на деревьях означает, что на 31 декабря будет хмурым и пасмурным. Но зато покрытые белым инеем ветви за окном обещают хороший урожай летом.

Если снег лег плотно к забору — лето будет неважным.

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