🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 декабря, убывающая Луна в знаке Лев призывает к бурной деятельности и смелым решениям.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 декабря, убывающая Луна находится в знаке Льва. Это значит, что большинство знаков зодиака почувствуют прилив сил — главное, направить их в нужное русло.

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♈ Овен

Овны, сегодня удача ждет прежде всего людей умственного труда. Чтобы задобрить Вселенную, можно переделать кучу дел, отложенных вами на потом. Также реализация любых даже максимально смелых идей пройдет на ура. Не бойтесь воплощать задуманное и идти напролом.

Космический совет: отбросьте страхи в сторону — они вас тормозят.

♉ Телец

Тельцы, любовь — это не зависимость, а созависимость. Уловите разницу между этими двумя понятиями. Не стоит полностью растворяться в партнере — это чревато серьезными психологическими проблемами. Научитесь проводить время в одиночестве и быть требовательным к себе, а не второй половинке.

Космический совет: не стоит ставить интересы партнера выше собственных.

♊ Близнецы

Глаза горят, а руки делают — Близнецы, кажется, это ваш девиз на ближайшую неделю. Изменить судьбу никогда непоздно, не стоит этого бояться. Сделайте себе подарок перед Новым годом и рискните. Это будет лучшим решением в вашей жизни.

Космический совет: лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном.

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♋ Рак

Раки, когда мир рушится, хочется спрятаться от всех и впасть в депрессию. Но будьте сильнее этого. Встречайте трудности с улыбкой, ведь через несколько лет вы будете их вспоминать, как чудесный жизненный этап, который помог закалить ваш характер. Научитесь управлять эмоциями и возьмите себя в руки.

Космический совет: не сдавайтесь.

♌ Лев

Львы, в вашей в жизни началась белая полоса. Все, о чем вы давно мечтали, начнет воплощаться в жизнь. Не бойтесь говорить «да» и не забывайте благодарить Вселенную за такие чудесные подарки перед Новым годом. Глядя на вашу жизнь, можно смело заявить, что чудеса существуют. Главное — верить.

Космический совет: готовьтесь к волшебному перевоплощению.

♍ Дева

Девы, уходящий год был для вас трудным, но плодотворным. Вы научились брать ответственность на себя и не сдаваться, когда опускались руки. Вы многое сделали, чтобы быть счастливее и добились того, чего хотели. Пришло время похвалить себя. Ругать за ошибки ни к чему.

Космический совет: научитесь хвалить себя.

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♎ Весы

Весы, у вас будет прекрасная возможность прислушиваться к себе и своим желаниям. Хорошим решением будет выделить время на поход в спа и различные косметические процедуры. Проведите время с семьей или второй половинкой, выскажите все, что вас беспокоит.

Космический совет: позвольте себе отдохнуть и душой, и телом.

♏ Скорпион

Скорпионы, страсть и любовь — это не одно и то же. Прежде, чем строить отношения с человеком, задумайтесь: а вы готовы с ним провести старость или это всего лишь интрижка, которая быстро угаснет?

Космический совет: относитесь серьезнее к своим партнерам.

♐ Стрелец

Стрельцы, почему вы боитесь бросить все и уйти? Кто вам мешает начать все с нуля? Поймите, все преграды только у нас в голове. Если вы позволите посмотреть другому человеку на ситуацию, которая кажется вам безвыходной, он тут же найдет ключ от всех дверей.

Космический совет: пришло время для резких перемен.

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♑ Козерог

Козероги, вы наконец-то избавитесь от грузов прошлого и вздохнете с облегчением. Не бойтесь отпустить то и тех, кто тянет вас на дно. Следует быть осторожным с окружающими. Всматривайтесь в каждого, ведь они могут быть не такими, как вам кажется.

Космический совет: полагайтесь только на себя.

♒ Водолей

Водолеи, иногда под влиянием эмоций мы склонны принимать опрометчивые решения, которые кардинально меняют нашу жизнь. Именно сегодня все эти позывы приведут вас к желаемой жизни и счастью, поэтому постарайтесь не игнорировать их. Прислушивайтесь к своему сердцу и вспомните, о чем мечтали с детства.

Космический совет: не бойтесь следовать за сердцем.

♊ Рыбы

Рыбы, кризис в отношениях - это нормально. Вам следует обратить внимание на то, как партнер относится к вам и подумать, что нужно сделать для укрепления союза. Возможно, у вас давно не было свиданий или какой-то человек разрушает ваш роман.

Космический совет: поработайте над отношениями.

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