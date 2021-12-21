Зеркало души: Как по глазам человека узнать его характер

Фото: Depositphotos / zastavkin

Эмоции и душевное состояние — лишь малая часть из того, что можно узнать о человеке при первой встрече, взглянув в его глаза.

Не зря говорят, что глаза — зеркало души. Посмотрев в них, можно распознать не только скрытые эмоции человека, но и узнать характер. О том, как это сделать, рассказали психологи, их советы привел сайт Rsute.

Большие глаза

Обладатели больших глаз зачастую имеют легкий характер. Они добрые, безотказные и не способны на подлые поступки. Поэтому ранить таких людей достаточно легко. Даже безобидная шутка способна сильно обидеть.

Раскосые глаза

Такие люди те еще любители острых ощущений. Они активные, амбициозные и стараются от жизни получить все, что хотят.

Узкие глаза

Обладатели узких глаз четко знают, чего хотят. Любят порядок. Однако такая педантичность порой доходит до абсурда. Кроме того, они принципиальные, потому предательство не простят никогда. В любви - ревнивцы.

Глаза с опущенными вниз уголками

Обладатели таких глаза чаще всего живут не для себя, а ради кого-то. Из них получаются прекрасные семьянины, которые интересы других ставят выше своих. Зачастую им сложно кому-то отказывать. Потому окружающие пользуются добротой таких людей.

Выпуклые глаза

Умные, интеллектуально развитые, не агрессивные. Они с легкостью находят общий язык с окружающими. Но при всех положительных качествах, отрицательная черта все же имеется — чрезмерная доверчивость.

Глубоко посаженные глаза

Эти люди умеют держать себя в руках. Главная их способность — это отличать важное от второстепенного. Благодаря этому они справляются со всем намного быстрее, не теряя качество. Но ими легко манипулировать. Особенно тем, кто хорошо их знает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от женщин какого знака зодиака отворачиваются мужчины.