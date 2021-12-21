Переход в новую матрицу: ритуал 21.12.21 в 21.21 для изменения будущего

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Экстрасенс Маргарита поделилась мощной практикой для кардинального выпрямления жизненного пути в день зимнего солнцестояния.

В году есть наделенные особой энергетикой дни, так называемые дни силы, иногда они приходятся на зеркальные даты. Сегодня как раз такой день — 21.12.2021. Воспользовавшись уникальным моментом, считает маг, экстрасенс и парапсихолог Маргарита, любой в состоянии якобы изменить свою жизнь.

«В день зимнего солнцестояния, 21 декабря в 21 час 21 минуту 21 года в XXI веке совершается переход всей системы планеты Земля на новый матричный уровень», — заявила провидица.

Эксперт по магии подчеркнула, что в обозначенный момент в игру вступают колоссально мощные потоки, которые позволят создать перспективу на будущее, достаточно лишь прибегнуть к простому ритуалу.

Ритуал 21.12.21 в 21.21:

«Берем две свечи разного цвета для того, чтобы было легче запомнить, какую из них и для чего использовали», — пояснила маг.

Поворачиваемся назад и зажигаем первую свечу, которая будет символизировать прошлое. Волшебница посоветовала взять атрибут темного цвета и «наговорить» на свечу то, от чего стремитесь избавиться или забыть.

«Выговариваем на свечу все свои неудачи, сожаления и обиды, выливаем слезы и боль, а также то, с чем вы хотите расстаться. Одновременно благодарим за пройденные уроки и полученный опыт: благодаря ему мы стали той личностью, которой сейчас являемся», — медиум привела часть ритуала по отработке прошлого.

Затем разворачиваемся вперед лицом, зажигаем свечу, желательно светлого цвета и начинаем формировать свое будущее.

«Представляем, визуализирует некую картинку, где уже все исполнилось. Если не можете представить, то достаточно будет и проговорить желания», — экстрасенс дополнила ритуал частью по изменению жизненной перспективы.

Затем нужно потушить обе свечи и припрятать на то время, когда в судьбе наступят трудные моменты: если в жизни происходит что-то неприятное, мы зажигаем свечу темную и проговариваем проблемы, если что-то хорошее — зажигаем светлую, — подсказала парапсихолог.

По желанию, при проведении ритуала можно дать свечам полностью прогореть, и тогда вероятность исполнения ваших желаний возрастет, заключила медиум.

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