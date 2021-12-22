Представители какой группы крови больше других склонны к слабоумию

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Как выяснилось, развитие определенных проблем в старости обусловлено генетикой.

Риск развития деменции повышают не только такие факторы как черепно-мозговая травма, нарушения работы щитовидной железы и вирусные заболевания. Ученые выяснили, что старческое слабоумие может быть обусловлено в том числе генетически. Исследование показало, что к нему наиболее склонны люди с самой редкой, четвертой группой крови. Об этом сообщает портал «Медикфорум» со ссылкой на доктора медицинских наук Мэри Кушман.

В эксперименте, определяющем связь группы крови человека с развитием деменции, приняли участие 30 тысяч человек. Из них были выделены группа из 495 человек, у которых за это время развились когнитивные проблемы, и группа из 587 человек, которые не страдали какими-либо когнитивными проблемами. Представителей двух групп сравнили и выявили, что могло повлиять на результаты.

Однако для подтверждения доводов о связи группы крови и слабоумия необходимы дополнительные более углубленные исследования.

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