Видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Светлана Шевченко 1 097
Фото, видео: Depositphotos; Соцсети
Движение в районе Третьего транспортного кольца порализовано.
Массовая авария, произошедшая на съезде с Кутузовского проспекта на Третье транспортное кольцо, парализовала движение в центре российской столицы.
Предварительно, один человек пострадал. Столкнулось по разным данным не менее десяти автомобилей, точной информации пока не поступало, как и комментариев от правоохранительных органов.