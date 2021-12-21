Немецкий клад? В Ростовской области нашли похищенный нацистами котел скифов

Фото, видео: Facebook @Андрей Кудряков; 5-tv.ru

Ученые датируют находку II–III веками нашей эры.

Уникальную находку сделали ростовские археологи. В одном из курганов нашли древний скифский котел, который могли использовать для жертвоприношений. Как говорят историки, скорее всего это немецкий схрон времен Великой Отечественной.

Здесь, недалеко от хутора Недвиговка, в 43-м советские войска вели кровопролитные наступательные бои, а на месте раскопок стоял немецкий опорный пункт. На захваченных территориях нацисты исследовали и разрушали музеи, грабили культурные центры, организовывали свои раскопки. Найденные артефакты вывозили в Германию.

Фашисты пытались вывезти реликвию на родину, но не успели. Археологи предполагают: это не единственный клад, который спрятали отступающие немецко-фашистские захватчики.

Борис Корягин все расскажет. Подробности в репортаже.