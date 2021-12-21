«Кусает локти на галерке»: Бузова в накидке с перьями утерла нос Тарасову и спровоцировала скандал

Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; Instagram @buzova86

Знаменитость блистала на сцене во время вручения награды «Fashion артист года».

Телеведущая Ольга Бузова на вручении премии FashionTV ожидал настоящий триумф. Знаменитость получила не только награду как самый стильный артист года, но и возможность как следует «утереть нос» своему бывшему Дмитрию Тарасову, который также присутствовал на мероприятии.

Когда звезду «Дома-2» пригласили на сцену, она не смогла отказать себе в удовольствии как следует «пройтись» по экс-возлюбленному и напомнить ему, какую женщину он потерял.

Тем более что выглядела Бузова просто сногсшибательно в фиолетовом комбинезоне и накидке с перьями в таком же цвете. Звезда гордо прошествовала к микрофону и поблагодарила организаторов вечера за то, что так высоко оценили ее вкус. После этого телеведущая обыскала глазами своего экс-супруга, сидящего в зале.

«Он машет с галерки… Как всегда. Раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную и популярную девушку страны кусает локти и думает: «Какой же я дурак!» - поиздевалась Бузова.

Instagram @buzova86

В заключение своей эпатажной речи поющая звезда заметила, что может долго оставаться на вечеринке, так как она, как всем известно, просто нарасхват.

«Дело в том, что не смогу долго здесь находится, потому что я не без дел. У меня дела завтра с семи утра, поэтому я желаю всем прекрасного вечера!» — заявила телеведущая.

Все происходящее снимал на видео Сергей Лазарев, которого, как и других гостей, немало повеселило выступление Бузовой.

«Скандал года! Ох, Оля!» — прокомментировал исполнитель.

Поклонники на странице Бузовой в соцсети восхитились ее эффектным появлением. Поддержали телеведущую и многие коллеги по шоу-бизнесу.

«Шикарный образ!» - написала актриса Наталья Рудова.

«Вот это взгляд»;

«Красавица шикарная», - согласились с ней подписчики.

Впрочем, в стан преданных фанатов звезды «проникли» и недоброжелатели, которые увидели в словах ведущей в адрес Тарасова элементарную зависть.

«Когда ты воочию наблюдаешь, что у бывшего прекрасная семья, красивая жена и есть дети, а у тебя нет», - заметили пользователи.

Впрочем, для поющей звезды тут же нашлись заступники.

«Сегодня нет, а завтра есть. И наоборот, кстати, тоже бывает. А так, не каждый согласен на какого-то мужичонка», - ответили критикам.

К слову, бывший муж звезды «Дома-2» пришел на мероприятие без супруги Анастасии Костенко, которая сейчас занята недавно родившимся наследником и двумя старшими детьми.

В это время на светской тусовке многодетного отца сопровождала певица Марго Овсянниковой, с которой они записали откровенный клип на песню «Эйфория».

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были женаты с 2012 по 2016 год, однако вскоре красивой истории любви пришел конец. По словам Бузовой, брак распался из-за измен бывшего спортсмена. В 2018 году Тарасов женился на модели Костенко, они воспитывают троих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что бывший футболист Дмитрий Тарасов запел для своей жены Анастасии Костенко.