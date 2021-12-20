Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 20 декабря по 2 января

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Астролог рассказала, кому Юпитер расширит горизонты, а кого в сети соблазна и искушения заманит Черная Луна.

Влияние планет на жизнь людей неоспоримо, уверены специалисты по звездам. Какой расклад небесных отразится на любовных отношениях, семье и работе каждого из жителей Земли с 20 декабря по 2 января, рассказала астролог Наталья Анисимова и перечислила даты рождения тех, кто ощутит сильное влияние звезд.

Юпитер расширит горизонты для рожденных:

18.02-22.02; 18.04-22.04; 19.05-23.05; 19.06-24.06; 21.08-25.08; 22.10-26.10; 21.11-24.11; 20.12-24.12.

Для рожденных в эти промежутки времени наступает отличный период для того, чтобы приступить к обучению и расширить кругозор. Велик шанс поменять социальный статус, вступив в брак, инициировав развод или при получении новой должности. Ваши усилия увенчаются успехом и будут вознаграждены.

Сатурн стабилизирует рожденных:

31.01-04.02; 31.03-04.04; 01.05-05.05; 01.06-05.06; 02.08-07.08; 03.10-07.10; 03.11-07.11; 02.12-06.12.

Сатурн способен временно понизить жизненный тонус и поубавить оптимизма. Ожидается некое давление со стороны: от вас могут потребовать то, что мы не в состоянии поменять. Вполне вероятны изменения в карьере: вы можете устроиться на другое место работы либо укрепить свои позиции на прежней службе. ⠀

Уран удивит рожденных:

02.01-05.01; 31.01-03.02; 01.03-04.03; 01.05-04.05; 02.07-05.07; 02.08-06.08; 03.09-06.09; 03.11-06.11.

Скажите страху «нет», демонстрируйте свои лучшие качества, находите воплощение своих самых невероятных замыслов. Ваши свобода и окрепший творческий потенциал будут способствовать воплощению мечты в реальность.

Марс расшевелит рожденных:

24.02-07.03; 25.05-07.06; 27.08-09.09; 26.11-08.12.

Вы наверняка ощутили прилив сил и энергии? Благодарите Марс! Если вы не найдете применения новым потокам, то рискуете заполучить раздражительность и беспокойство. Преобразуйте волны энергии в полезном деле, которое потребует от вас физического труда. Если же в ваших планах нет места для двигательной активности, направьте потоки в умственное русло.

Черная Луна раскинет сети соблазна и искушений для рожденных:

08.03-11.03; 08.06-11.06; 10.09-13.09; 09.12-12.12.

Поддаваться соблазну сейчас очень опасно: сделанное по воле чувств может вернуться к вам вовсе не в ожидаемом вами ракурсе. Контролируйте свое тщеславие, оно не должно контролировать ваш разум и эмоции.

Влияние кармических узлов могут ощутить рожденные:

21.02-23.02; 22.05-24.05; 24.08-26.08; 23.11-25.11.

Обратите внимание на знаки судьбы, они подскажут, в каком направлении предстоит направить флюиды своей души для ее дальнейшего развития. Прислушайтесь к Вселенной, высшие силы укажут вам верный путь.

Венера осчастливит рожденных:

13.01-19.01; 13.03-19.03; 13.05-19.05; 15.09-21.09; 15.11-21.11.

Вас ждут релакс и маленькие радости, уделите повышенное внимание своему телу. Вас может затянуть вихрь покупок и стремление к удовольствиям.

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