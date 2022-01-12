Долгая помолвка и развод: История любви Михаила Боярского и Ларисы Луппиан

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Почему артисты разводились? Что Ларисе Луппиан не нравилось в будущем муже?

В июле 2021 года Михаил Боярский и Лариса Луппиан отметят сапфировую свадьбу — 45 лет брака. За это время пара успела родить двух детей, развестись и вновь пожениться. 5-tv.ru вспоминает историю любви народных артистов.

Знакомство Луппиан и Боярского

Лариса Луппиан и Михаил Боярский учились в ЛГИТМиК, но на разных курсах. В студенческие годы они редко пересекались. По словам Ларисы, будущего супруга она видела мельком и то хорошо не разглядела его в тот момент. Но она запомнила, что парень был побрит налысо.

В то время у них вряд ли сложились бы отношения. Михаил был влюблен в другую, дело шло к свадьбе. Однако жениться он не стал и, по правилам советского образования, его девушку отправили по распределению в другой город. Позже Боярский познакомился с Луппиан. Их обоих утвердили в мюзикл «Трубадур и его друзья».

По словам Боярского, Лариса была симпатична ему своей беззащитностью. Мужчина решил, что ее без него «сожрут в этом мире». Сама же она считала Боярского красивым и ярким. Лариса верила, что никого интереснее него нет. Пара стала жить вместе в квартире, которую снимала Луппиан. Молодые скрывали роман, в противном случае о неподобающем поведении студентки могли сообщить в театр.

Михаил Боярский ценил свободу и не спешил жениться. Фото: Globallookpress.com

Лариса и Михаил успели познакомиться с родителями друг друга. Отцу Боярского Лариса понравилась. Он успел привыкнуть к девушке. А вот отец и мать Ларисы оказались не в восторге от любимого человека дочери. По признанию самого Михаила, он всегда сторонился родителей своей возлюбленной. Молодой человек опасался, что ему придется контролировать себя: одеваться определенным образом и вести себя за столом так, чтобы понравится будущим теще и свекру.

Отец и мать Луппиан не сразу приняли Боярского с его норовом. Будущая кинозвезда носил длинные волосы и любил «крепко» выразиться. По словам самого артиста, в то время он был молод, нагл и нетрезв. И, конечно, родители Ларисы были в ужасе от такого жениха.

Долгая помолвка

После выпуска Луппиан, уроженку Ташкента, благодаря ее ролям в кино, оставили работать в Ленинграде. Девушке предоставили комнату в коммуналке. Боярский жил с возлюбленной, несмотря на перешептывания соседей. Дескать, как так можно, живут вместе, а не женаты. Да и сама Лариса долгое время твердила Михаилу, что гражданский брак ее не устраивает. В какой-то момент она так и заявила избраннику: либо штамп в паспорте, либо расстаемся. И влюбленные расставались, а вскоре сходились вновь.

Гражданский брак Луппиан и Боярского длился четыре года. По словам актрисы, она очень его любила и принимала всякий раз, когда он возвращался. Молодые люди вновь сходились и все начиналось сначала.

Свадьба — это пошлость

В какой-то момент Боярский уступил. Артист признается, что он не собирался жениться, потому что боялся потерять свободу. И хоть актер считал, что штамп в паспорте нужен только Ларисе, все равно решился на этот шаг.

Михаилу Боярскому Лариса Луппиан нравилась своей беззащитностью. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

8 июля 1977-го влюбленные пошли в ЗАГС, где их узнали и в тот же день зарегистрировали. Пара не стала даже фотографироваться. По мнению обоих, свадьба — это пошлость. По словам Боярского, в современной концепции этого торжества есть доля мещанства. Луппиан, в свою очередь, считает свадьбу интимным праздником, до которого есть дело лишь двоим.

После регистрации актеры отправились в театр, где они играли в пьесе «Трубадур и его друзья». По сюжету герои, которых исполнили новоиспеченные супруги, женились. Боярский шутит, что у них каждый день проходило по свадьбе.

Непростой характер Боярского

Михаил Боярский признался, что супруга подходила к браку осознаннее, чем он. Актер думал, что скоро они разведутся. Боярский признался, что ему надо, чтобы все было так, как он того хочет. Из-за вспыльчивого характера звезда мог повысить голос на жену. Даже прожив вместе почти полвека, супруги честно признаются, что они очень разные.

Несмотря на разногласия, они стали родителями двоих детей. В 1980-м на свет появился сын Сергей. А в 1985-м — дочь Елизавета. Но свободолюбие и веселый нрав Боярского не раз становились причиной раздора в актерской семье. Вскоре после свадьбы к артисту стали поступать новые предложения о съемках. В какой-то момент он оказался на съемочной площадке картины «Д’Артаньян и три мушкетера». Картина имела бешеный успех, однако гонорар артиста оказался скромным. По рассказам Луппиан, на зарплату мужа с участия в киноленте они смогли позволить себе приобрести лишь черно-белый телевизор.

Михаил Боярский не скрывает: он любит, чтобы все было, как он того хочет. Фото: Globallookpress.com / Andrey Fedechko

Фильм о четырех мушкетерах принес Михаилу Боярского всесоюзную известность. Актер стал любимцем публики, особенно, женской ее половины. В какой-то момент Боярскому стали приходить письма от женщин с сообщением о рождении от него ребенка. Часто такие письма становились поводом для ссор между супругами. На нет они сошли после того, как количество таких писем достигло сотни.

Развод Боярского и Луппиан

В 1979-м Михаил Боярский вместе со съемочной группой картины «Сватовство гусара» попал в автокатастрофу. В ходе происшествия артист пробил головой лобовое стекло и вылетел на дорогу. Врачи диагностировали ему перелом копчика и множественные травмы. Он три месяца пролежал в больнице, где за ним ухаживала беременная жена.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан развелись в 1985-м, но не разъехались. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Боярский восстановился и начал ходить, но его проблемы с алкоголем усилились. Появились слухи об изменах звезды, но супруга им не верила. Однако муж все чаще «пилил» возлюбленную расспросами в духе «где была?» и постоянно критиковал ее стряпню. В какой-то момент женщина не выдержала и подала на развод. Одновременно с этим артист попал в больницу с панкреатитом. Врачи запретили ему пить. Актер отказался от выпивки и вернул жену.

В 1985-м артисты официально развелись. Злые языки утверждали, что звезды действительно расстались. Но на самом деле они по-прежнему жили вместе. Оформить развод паре пришлось для решения квартирного вопроса.

Вторая свадьба Боярского и Луппиан

Вторая свадьба Михаила Боярского и Ларисы Луппиан состоялась лишь в 2009-м. С тех пор в семье артистов царят мир и гармония. Пара признается, что сейчас они живут хорошо. Лариса Луппиан играет в Театре имени Ленсовета, где также работает худруком. Боярский снимается в телешоу и фильмах. По мнению актера, именно он главный добытчик в семье.

Сейчас в семье Боярского и Луппиан царят гармония и взаимопонимание. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

По признанию супругов, они готовы на все ради детей. Но те, как заметил артист, ни в чем не нуждаются. Сергей Боярский занимается политикой. Елизавета снимается в кино. У Михаила Сергеевича и Ларисы Регинальдовны две внучки и два внука.