Новая жизнь с новой недели: китайский совет дня на понедельник, 20 декабря

Фото: 5-tv.ru

Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 20 декабря?

Энергии этого понедельника, как это ни странно, очень хороши для какого-нибудь начала. Поэтому если вы давно выбираете время для того, чтобы начать: новую жизнь, новые отношения, заняться спортом, сделать новую прическу, то этот понедельник лучшее время для такого демарша.

Но! Есть деталь - все, что вы начнете в этот день, в будущем увеличится в количестве. И хорошее, и плохое. Поэтому, хорошо подумайте, прежде чем взять в этот день кредит или обременительные обязательства на работе.

Не стоит в понедельник ходить по больницам, есть риск перетянуть на себя энергию болезней.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.