Анкудинову «разоблачили» после слухов об участии в «Евровидении-2022»: «Я меняла пол»

Фото, видео: ТАСС / Афонина Елена; Instagram @dianadiva.official

Звезда шоу «Ты супер!» с юмором отреагировала на сообщения о поездке на песенный конкурс.

«Сеанс разоблачения» устроили певице Диане Анкудиновой в сети. В ряде СМИ появилась информация о том, что 18-летняя исполнительница едет на «Евровидение», который пройдет в 2022 году в итальянском Турине. Более того, некоторые умудрились приписать девушке азербайджанское происхождение. Анкудинова призналась, что ее очень удивили вопросы журналистов о поездке на конкурс.

«Вот это новости! С удивлением узнала, что я не только еду на Евровидение, но я еще и азербайджанка! Все просят моих комментариев, а я сама ищу того, кто мне это все объяснит», — написала на своей странице в Instagram ошеломленная звезда.

Публикацию она сопроводила юморным роликом для TikTok, который подчеркнул абсурд ситуации. В нем девушка признается, что «меняла пол» и громко рыдает на камеру. Но, как выяснилось, это все игра слов. На самом деле она «поменяла ламинат».

Instagram @dianadiva.official

Видео собрало больше шести тысяч лайков и комментариев пользователей. Стоит отметить, что немало пользователей искренне расстроились, узнав, что сообщения в прессе оказались всего лишь слухами. Они выразили уверенность, что талант молодой певицы достоин и таких высот, как иностранный песенный конкурс.

«Это было только предположение. Но нас много таких, кто был бы счастлив, если бы это случилось. Лично мне кажется, что Вы подходящая кандидатура для этого»;

«Это желание людей, мечты, чтобы ты представляла Россию на „Евровидении“»;

«А что тут объяснять? Ты стала медийной личностью и теперь на твоем имени будет много желающих заработать! „Евровидение“ — это что! Лишь бы в космос не отправили! Привыкай, милая!» — поддержали знаменитость юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров готовит нового исполнителя на «Евровидение-2022».