Как же с тобой тяжело: Кто из знаков зодиака имеет самый сложный характер

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Астрологи рассказали, кто из представителей зодиакального круга внешне может быть спокоен, а внутри себя хранит множество недостатков.

У каждого из нас есть как положительные, так и отрицательные черты характера. Детство, воспитание, среда обитания, окружающие — все это формирует будущую личность. Но порой с некоторыми безумно сложно найти общий язык, выстроить отношения или просто поддержать диалог. Астрологи уверены — не только внешние факторы влияют на характер человека, но и звезды. Так кто все-таки из представителей зодиакального круга имеет наиболее тяжелый характер, а с кем всегда можно чувствовать себя будто знакомы не один десяток лет?

Козерог

По мнению астрологов, Козероги занимают первое место в списке знаков зодиака со сложным характером. Их не волнует, кто и что о них подумает, не зависят ни от кого. Потому, столкнувшись с Козерогом, даже и не пытайтесь его в чем-либо убедить. Лишь потратите время и нужного результата не добьетесь.

Овен

Если Козерог в открытую транслирует безразличность к окружающему миру, то Овен — темная лошадка. Несмотря на общительность и достаточно хорошее чувство юмора, это люди настроения. Сегодня они рядом, помогают, а завтра они всем своим отношением показывают — вы им никто. А послезавтра ведут себя, будто ничего и не случилось.

Скорпион

От тяжелого характера Скорпиона страдают не только окружающие, но и сами представителя знака. Они опасны, беспощадны и независимы. Скорпионы — умельцы подавлять свои противоречивые чувства и эмоциональную природу. Однако, несмотря на такие негативные черты характера, они проницательны, храбрые и бесстрашные, пожалуй, как никто другой из представителей зодиакального круга.

Дева

Девы, по словам астрологов, — одно противоречие. Умны, занудны, нетерпимы к чужим слабостям, обидчивы и склонны к самокритике. Представители этого знака зодиака без труда замечают в людях как положительные стороны, так и отрицательные. Благодаря этому, могут к каждому подобрать свой подход.

Водолей

Веселые и приветливые на первый взгляд, однако вскоре поймете — перед вами человек с жестким характером. Они никогда не допустят, чтобы ими руководили. Ведь свобода для них — это все. Водолеи, выбирая себе вторую половинку, будут искать того, кто будет давать им эту свободу или хотя бы позволять ощущать себя таковым.

Лев

Гордым и властным Львам не чуждо устроить показательную сцену с выяснениями. А если они в этот момент еще и не в духе, берегитесь. Мало не покажется никому. При этом их излишняя самоуверенность может и разрушить все. Львы жестоки к тем, кто пытается их обмануть или испортить им репутацию.

Близнецы

Близнецы, по словам астрологов, имеют характер не легче выше описанных. Их мысли и желания постоянно меняются, усидеть на одном месте им удается с большим трудом. Потому вокруг них зачастую возникает излишняя суматоха. Однако при всех негативных чертах, Близнецы — экстраверты, что является признаком сильного характера.

Рыбы

Неуловимые, живущие особой, понятной только им, жизнью. Чуткие и совсем непредсказуемые. Потому сегодня они могут впасть в депрессию, а завтра быть спокойными и терпеливыми. По мнению астрологов, Рыбы долго и тяжело переживают разлуку, потери и расставания.

Стрелец

Сочетание самовлюбленности и коварства — это все про Стрельцов. Они любят искать в окружении недостатки, а найдя их, обязательно сообщат об этом. Конечно, подобное никому не понравится, но Стрельцу все равно. При этом, несмотря ни на что, окружение не имеет право обижаться на Стрельца, однако если обидеть представителя этого знака, он обязательно воспользуется всеми стрелами в его запасе.

Телец

Тельцы не любят критики и не могут выдержать, когда их терпение испытывают. В противном случае у них сносит крышу. А в целом представители этого знака внешне спокойны, но внутри все же есть агрессия, которую они умело сдерживают.

Рак

Мягкосердечные, чувствительные Раки способны быть эмоциональными. Разозлить их возможно, если задеть семь. В этот момент добрые представители этого знака становятся неуправляемыми. Однако нет более надежных, заботливых и чутких людей, чем Раки.

Весы

Последнее место в списке представителей с тяжелым характером занимают Весы. Пожалуй, самые уравновешенные. Однако сложность в их характере все же есть. Они — любители поспорить. Кроме того, они долго колеблются с выбором. Потому зачастую неопределенные, непостоянные. Но спустя время, определяются, рассмотрев вопрос со всех сторон.

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