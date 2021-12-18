Беда в доме неминуема: какие вещи нельзя отдавать даром?

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Эксперты в области эзотерики предупреждают: прежде чем вестись на уговоры окружающих, думайте о своем благополучии. Порой один небольшой предмет может испортить жизнь.

Постоянные неприятности на работе, проблемы на личном фронте и с финансами — откуда все это берется? Похожие вопросы неоднократно задают себе миллионы людей, но мало кто догадывается, что ответы лежат на поверхности. Эзотерики связывают «черные полосы» с необычными обрядами, которые люди проводят едва ли не каждый день, не подозревая об их опасности. Речь — о передаче друг другу «запрещенных» предметов.

Держите это при себе

С давних времен существует поверье, что ряд вещей ни за большие деньги, ни бесплатно нельзя передавать окружающим. Даже если они об этом очень попросят: существует риск потерять всю энергию и «зарядить» других негативом.

Среди самых опасных предметов — всевозможные украшения. Эзотерики убеждены: и драгоценности, и бижутерия слово губка впитывают в себя ауру «хозяина». Они могут служить только одному человеку — при передаче другому обязательно возникнут проблемы.

Среди запрещенных вещей — обувь и одежда. Конечно, желание помочь кому-либо не порок, но стоит помнить, что впитанная негативная энергия может усугубить даже состояние здоровья принимающего дары.

По мнению экспертов, ни в коем случае нельзя передавать окружающим веник (начнутся проблемы с деньгами), шарфы, часы и полотенца — грозит проблемами семейными и войной на личном фронте, пишет ytro.news.

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