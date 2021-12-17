Умерла актриса «Иронии судьбы, или С легким паром!» Елена Наумкина

Фото: kino-teatr.ru

Артистка МХАТа имени Горького ушла из жизни на 74-м году жизни.

На 74-м году жизни умерла актриса Елена Наумкина, сыгравшая в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». На портале «Кино-театр.ру» сообщается, что артистка ушла из жизни 16 декабря.

В 1971 году Наумкина окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Еще будучи студенткой, в 1969 году, она дебютировала в кино: в короткометражном фильме «Рудольфио», ставшем дипломной работой режиссера Динары Асановой, актриса сыграла главную роль Ио.

В фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Наумова сыграла эпизодическую роль буфетчицы в аэропорту. Также она была задействована в фильмах «Сумка инкассатора», «Дом у кольцевой дороги», «Возвращение Будулая». Всего в фильмографии актрисы 11 картин.

С 1973 по 2007 годы Наумкина состояла в труппе Московского Художественного театра (с 1987 года — в труппе МХАТа имени Горького под руководством Татьяны Дорониной).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве простились с режиссером «Ассы» Сергеем Соловьевым, умершим от проблем с сердцем на 78-м году жизни.