Крокодил не ловится, не растет кокос: когда отпустит тяжесть конца года

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По словам астролога Алены Никольской, тяжелый период продлится вплоть до конца января 2022 года.

Конец года всегда сложен: каждый старается успеть завершить все дела, увидеться с тем, с кем весь год откладывал встречу, привести свои мысли в порядок. Однако окончание 2021 года и начало будущего будет еще тяжелее. Всему виной небесные дела. Астролог Алена Никольская в беседе с 5-tv.ru рассказала, с чем связано появление таких сложностей в личной жизни и работе, и когда все вернется на круги своя.

В конце недели, 19 декабря, случится полнолуние. С астрономической точки зрения — период, когда Солнце с Луной находятся в оппозиции друг к другу. То есть человек будет противостоять своему окружению. По словам астролога, влияние полнолуния каждый будет ощущать вплоть до 25–26 декабря.

Кроме того, в период с 13 по 19 декабря Венера, отвечающая за чувственность, желания, красоту, гармонию, любовь, замрет. А когда начнется полнолуние, она вновь двинется, но только в обратную сторону. Вместе с тем и в наших делах будет не прогресс, а регресс.

«Финансы, отношения с другими людьми, появится холодность, ощущение отчуждения, как будто бы пробежала какая-то черная кошка. Так же нужно будет обратить большое внимание на людей старшего поколения, например на ваших взрослых родителей, бабушек, дедушек и так же на людей, которые имеют более серьезный социальный вес», — объясняет Никольская.

Движение вперед Венера начнет лишь после 29 января 2022 года. А это значит, что до этого дня у человека произойдет переоценка ценностей и многих моментов. Астролог советует пересмотреть все контакты в сети, почистить записную книжку в телефоне, а также будет полезным перечитать переписки с важными людьми. Возможно, сказанные ранее слова ныне вы воспримите по-другому и откроете для себя что-то важное и интересное.

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