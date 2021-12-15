Гороскоп на июнь 2022 года для всех знаков зодиака

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Чего в июне ждать Ракам? Как сложится финансовая ситуация у Водолеев? О чем следует задуматься Тельцам?

В первый летний месяц у многих людей начнется череда приятных событий. Но будут и те, кому предстоит в это время получить важный жизненный урок. Астролог Анастасия Широкова рассказала 5-tv.ru, что ждать в июне 2022 года всем знаков зодиака.

Анастасия Широкова

Астролог

♈ Гороскоп для Овна

Мартовские овны

(21 марта — 31 марта)

Гороскоп показывает, в июне 2022 года вы будете решать серьезные этические вопросы, связанные с родственниками. Есть вероятность, что вы не слишком хорошо с ними поступите, а они — с вами. Конфликтная ситуация разовьется из-за того, что вам хочется перемен, а вам связывают руки. В конце месяца, судя по гороскопу, ситуация усугубится. Поэтому берегите силы и, если есть возможность, отстранитесь на время, уехав от проблем.

Апрельские Овны

(1 апреля — 20 апреля)

Гороскоп показывает, в первой половине июня 2022 года вас ждет соблазн сделать все по-своему, ни с кем не советуясь. И вы вполне можете осуществить это, но подумайте о последствиях. Также будьте очень внимательны к своим словам и мыслям, к информации, которую вы передаете. Особенно, если она связана с финансами. Судя по гороскопу, есть риск, что это могут использовать против вас.

Полный гороскоп для Овна на 2022-й

♉ Гороскоп для Тельца на 2022 год

Апрельские Тельцы

(21 апреля — 30 апреля)

Гороскоп показывает, что вас ждет время любовных и материальных соблазнов, но будьте осторожны. Особенно, в конце июня 2022 года, когда на вас нахлынет апогей энергии месяца. Вам покажется, что происходящее — это и есть истина. Однако, судя по гороскопу, это просто иллюзии. Позднее за них придется расплатиться.

Майские Тельцы

(1 мая — 20 мая)

Гороскоп показывает, что в первой декаде июня 2022 года вы наконец-то выйдете из информационного ступора. Наступит время определиться с новым обучением. Подумайте о том, чем бы вы хотели заняться. Помните, что в этот раз это должен быть некий навык, полезный не только для вас, но и для других людей. Судя по гороскопу, это может быть связано с вашим предназначением. Выбирайте сердцем и следите за знаками.

Полный гороскоп для Тельца на 2022-й

♊ Гороскоп для Близнецов на 2022-й

Майские Близнецы

(21 мая — 31 мая)

Приготовьтесь провести июнь 2022 года ярко, насыщенно и феерично. А самое главное — не забудьте загадать самое невозможное и нереальное желание. Гороскоп показывает, все они могут сбыться за счет магической энергии этого месяца. Однако не забывайте, что желания важно правильно формулировать, чтобы не стать заложником их некорректного исполнения.

Июньские Близнецы

(1 июня — 21 июня)

В июне 2022 года вам повезет, как давно не везло. Как же прекрасно, что это происходит именно вблизи вашего дня рождения. Ваш ангел-хранитель балует вас. Гороскоп показывает, что самое время впустить энергию желаний в жизнь. Обратите внимание на новые контакты — как личные, так и деловые. Судя по гороскопу, это реально может изменить вашу жизнь к лучшему. В этом месяце у вас день рождения: не забывайте, что это волшебное время.

Полный гороскоп для Близнецов на 2022-й

♋ Гороскоп для Раков на 2022-й

Июньские Раки

(22 июня — 30 июня)

Гороскоп показывает, что вас ждет непростое время. В июне 2022 года произойдет ряд событий, которые заставят вас переоценить некоторые моменты. Особенно, связанные с самоуважением и чувством собственного достоинства. Энергия месяца в этот раз тяжелая. Проведите свой день рождения скромно и в уединении. Или в очень узком кругу, чтобы не всколыхнуть неприятные семейные моменты. Берегите энергию. Судя по гороскопу, сейчас высок риск заболеть.

Июльские Раки

(1 июля — 22 июля)

Гороскоп показывает, что в первой половине июня 2022 года в вашей жизни произойдет финансовое событие, не зависящее от вашей воли. Есть риск материальных потерь или неприятных перемен. Например, урезание заработной платы или потеря премии. По началу вы можете отнестись к этому как к чему-то незначительному. Однако, судя по гороскопу, в конце месяца придет осознание. Вы поймете, что все это для того, чтобы вы начали искать новые пути реализации, так как сами понимаете, что пришло время перемен и отсидеться не получится.

Полный гороскоп для Рака на 2022-й

♌ Гороскоп для Льва на 2022-й

Июльские Львы

(23 июля — 31 июля)

Из-за завышенных запросов в первой половине июня 2022 года вы можете оказаться в ситуации финансового дефицита. Но, как показывает гороскоп, далее все выровняется. Вопрос в том, сделаете ли вы нужные выводы. Есть вероятность быть втянутым в конфликты ближайшего окружения. По доброте душевной вы захотите кому-то помочь, это окажется медвежьей услугой. Судя по гороскопу, проблему вы не решите и сами погрязните в чужих хлопотах.

Августовские Львы

(1 августа — 22 августа)

Гороскоп показывает, что первая половина июня 2022 года будет рутинной. Чтобы встряхнуться, займитесь спортом, на который давно заглядываетесь. Основная активность начнется во второй половине июня, когда ваша энергия возрастет и активизируются различные рабочие и деловые контакты. Судя по гороскопу, тогда вы и сможете блеснуть своими талантами и способностями.

Полный гороскоп для Льва на 2022-й

♍ Гороскоп для Дев на 2022-й

Августовские Девы

(23 августа — 31 августа)

Первая половина июня 2022 года, как показывает гороскоп, осложнится непониманием. Бесполезно что-то кому-то доказывать и сами вы, вероятно, останетесь глухи к попыткам других людей достучаться до вас. Просто переждите этот сложный период. Конец месяца ознаменуется важными семейными событиями, но и здесь будьте аккуратны. Судя по гороскопу, есть риск, что вас обвинят в том, чего вы не совершали. Затем всплывут старые обиды, неприятные истории. Возможно, вам придется взять на себя заботу о каком-то проблемном члене семьи.

Сентябрьские Девы

(1 сентября — 22 сентября)

Гороскоп показывает, что первая часть июня 2022 года пройдет гладко. Но вторая заставит вас по-новому взглянуть на свои обязательства. Это не обязательно денежные долги, это может быть ваше чувство долга и привычка постоянно брать на себя чужую работу. Подумайте, где и как вы можете сбросить с себя лишние заботы. Судя по гороскопу, если вы предпримите правильные шаги, очень скоро получите глоток свободы.

Полный гороскоп для Девы на 2022-й

♎ Гороскоп для Весов на 2022-й

Сентябрьские Весы

(23 сентября — 30 сентября)

Гороскоп показывает, что время ждет вас непростое. Если не будете справляться сами, во второй половине июня 2022 года подключайте специалистов разного профиля. Сейчас вы можете быть необъективны и профессиональный взгляд со стороны не помешает. Судя по гороскопу, последние дни июня сулят самые неприятные конфликтные ситуации. Будьте во всеоружии, запаситесь терпением и успокаивающим чаем.

Октябрьские Весы

(1 октября — 23 октября)

Месяц пестрый, но в целом неплохой. В середине и конце июня 2022 года, как показывает гороскоп, могут случиться вспышки недовольства и возникнуть противоречивые ситуации. Однако преодолеть их при желании будет нетрудно. Причина таких вспышек — конкурентная борьба за место под солнцем. Судя по гороскопу, кто-то захочет вас немного подвинуть. Будьте непогрешимы в профессиональном и личном плане. Неуязвимость — ключ к успеху.

Полный гороскоп для Весов на 2022-й

♏ Гороскоп для Скорпиона на 2022-й

Октябрьские Скорпионы

(24 октября — 31 октября)

Гороскоп показывает, что июнь 2022 года для вас начнется с недовольства своим финансовым состоянием. Продолжится он рисками быть втянутыми в дела друзей. Закончится июнь семейными обещаниями, которые вы не сможете выполнить. Судя гороскопу, если не хотите огрести по полной программе, ничего никому не обещайте.

Ноябрьские Скорпионы

(1 ноября — 22 ноября)

Гороскоп показывает, что в июне 2022 года вы станете свидетелем чьих-то распрей и междоусобных войн. Встать на чью-то сторону будет не лучшей идеей. То же касается и комментирования ситуации. Судя по гороскопу, когда она закончится, у всех героев этой драмы останется осадочек от вашего участия. Постарайтесь справиться с потребностью догнать и «осчастливить». Лучше займитесь своими делами.

Полный гороскоп для Скорпиона на 2022-й

♐ Гороскоп для Стрельцов на 2022-й

Ноябрьские Стрельцы

(23 ноября — 30 ноября)

Гороскоп показывает, что в июне 2022 года вас ждет интригующая борьба. В середине месяца она осложнится чередой нечестных информационных нападок. В этой борьбе вы рискуете потерять часть добычи. Но сама игра, судя по гороскопу, будет интересной. Опасайтесь попадания в старые ловушки, которые, конечно же, будут маскироваться под новые перспективы.

Декабрьские Стрельцы

(1 декабря — 21 декабря)

Любите получать подарки от сильных мира сего? В первой половине июня 2022 года, как показывает гороскоп, будет происходить что-то похожее на это. В подобном настроении пройдет весь месяц. Неприятные моменты тоже могут быть, но в большинстве случаев они будут связаны со злопыхателями в виде завистников и конкурентов. Будьте выше этого. Судя по гороскопу, сейчас удача на вашей стороне.

Полный гороскоп для Стрельца на 2022-й

♑ Гороскоп для Козерогов на 2022-й

Декабрьские Козероги

(22 декабря — 31 декабря)

Вы будете втянуты в семейные разборки. Гороскоп показывает, это будет наваливаться как снежный ком в течение всего июня 2022 года. В конце вы можете выйти на откровенный конфликт, не желая терпеть эту ситуацию. Судя по гороскопу, вы рискуете растерять свой авторитет. Вам покажется, будто ваш ангел-хранитель издевается над вами, но это не так. Если он допускает такое, то исключительно для того, чтобы преподать вам сложный урок.

Январские Козероги

(1 января — 20 января)

Гороскоп показывает, что в первой половине июня 2022 года вы будете вести себя вольно и свободно. В какой-то момент вы начнете перегибать палку и выходящие за рамки вещи. Во второй части месяца вы получите результат такой свободы. Вам прилетит обраточка в виде призыва к ответственности. Судя по гороскопу, вы будете вынуждены доделать все то, от чего вы пытались сбежать. Поэтому, планируя «побеги», оставьте хотя бы заместителя по вашим делам.

Полный гороскоп для Козерога на 2022-й

♒ Гороскоп для Водолеев на 2022-й

Январские Водолеи

(21 января — 31 января)

Берегите кошелек. Гороскоп показывает, что в июне 2022 года вас могут ожидать непредвиденные траты или недобор в запланированном заработке. Финансовые планы могут неожиданно поменяться. Если вы хорошо подумаете, то вспомните похожие ситуации из прошлого. А также сделаете выводы, помогли ли вам прошлые стратегии и шаги. Судя по гороскопу, вы сформируете план действий на основании своего опыта. Помните: это должен быть ваш собственный опыт, приобретенный методом проб и ошибок, а не чужие красивые сказки.

Февральские Водолеи

(1 февраля — 18 февраля)

Гороскоп показывает, что вас в июне 2022 года ждут повторяющиеся родовые сценарии. Все, что будет происходить сейчас с вами, уже было с вашими родителями, бабушками или дедушками. Постарайтесь не разворачивать негативные ситуации по одному и тому же сценарию. Это будет трудно, потому что в этот период вы будете очень эмоциональны. Судя по гороскопу, если вы преодолеете желание ходить по кругу, то вырвитесь из него. Вашим потомкам не придется совершать те же ошибки.

Полный гороскоп для Водолея на 2022-й

♊ Гороскоп для Рыб на 2022-й

Февральские Рыбы

(19 февраля — 28 февраля)

Гороскоп показывает, в июне 2022 года вы будете как никогда склонны к насильственному осчастливливанию близких. Вам кажется, кто как не вы спасет страждущих. Но подумайте: просили ли вас об этом и нужно ли брать на себя чужие проблемы? Ведь хлопоты даже очень близких людей — это не ваши дела. Даже если вас попросят вмешаться, постарайтесь хорошо подумать. Судя по гороскопу, это может оказаться попыткой снять с себя ответственность.

Мартовские Рыбы

(1 февраля — 20 марта)

Гороскоп показывает, что вас ждет очень важный и продуктивный июнь 2022 года. Если вы соберетесь, то сможете самостоятельно решить все финансовые вопросы. Судя по гороскопу, вам нужно только самоорганизоваться. Сядьте и проработайте все детали. Отфильтруйте всех пожирателей вашего времени. Например, вечно жалующихся персонажей и людей, которые прикидываются друзьями, а также бесперспективных партнеров.

Полный гороскоп для Рыб на 2022-й