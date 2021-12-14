Жена Григория Лепса стала жертвой мошенников на фоне развода

Жена Григория Лепса рассказала, почему удалила свою страницу в соцсети

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Анна Шаплыкова рассказала, почему ее страница в соцсетях оказалась недоступна.

Новость о разводе Григория Лепса с женой стала главной сенсацией уходящего года. Особую интригу этому неожиданному событию придавало то, что ставшая инициатором расставания Анна Шаплыкова никак не комментировала это событие, а вскоре даже удалила свою страницу из соцсетей.

Многие решили, что она сильно переживает из-за развода и не хочет предавать огласке происходящее в семье. Однако, как оказалось, супруга артиста вовсе не блокировала аккаунт, а стала жертвой мошенников.

«Друзья, я не блокировала свою страницу. Этим на протяжении полутора лет занимаются мошенники, считающие, что смогут получить от этого выгоду. Это не пиар, тем более, не какие-то провокации для желтых газет», — написала Анна в Instagram.

Instagram @anna.leps

По словам супруги Лепса, ее личный аккаунт на протяжении нескольких лет подвергается атакам злоумышленников. Именно поэтому она стала реже делать новые публикации, ведь ее страница может снова исчезнуть в любой момент.

Что касается самого факта развода, то его обсуждать Шаплыкова по-прежнему не намерена.

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По словам ее адвоката Оксаны Якимовой, решение о разрыве было принято супругами обоюдно по причине кризиса в отношениях. Первое заседание по бракоразводному процессу состоится уже 20 декабря. Пока жена артиста отдыхает за границей, а он занят выступлениями и предновогодними корпоративами.

За годы своей музыкальной карьеры певец сумел сколотить не плохое состояние и постарался сделать так, чтобы близкие ни в чем не нуждались.

Супруги прожили вместе более 20 лет и большую поддержку артисту всегда оказывала жена. В браке они воспитали троих детей — 19-летнюю Еву, 14-летнюю Николь и 11-летнего Ивана.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова намерены сохранить добрые отношения, несмотря на расставание, чтобы продолжать заботиться о наследниках, которым одинаково необходимо участие как мамы, так и папы.

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