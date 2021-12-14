Какие большие… глаза: Серябкина показала фигуру после родов и сразила мужчин

Фото: Instagram @seryabkina

Женская половина пользователей сети решила покритиковать молодую мамочку.

Певица Ольга Серябкина совсем недавно ставшая мамой, продемонстрировала фигуру после родов. На своей странице в Instagram экс-солистка группы SEREBRO опубликовала фото, от одного взгляда на которое у мужской половины пользователей сети вырвался сдавленный вздох восхищения.

На снимке Серябкина позирует в ярко-зеленом мини на тонких бретельках. Облегающий крой наряда выгодно подчеркивает соблазнительные формы молодой мамочки.

«Скучала по платьям», — призналась певица.

Instagram @seryabkina

В комментариях залюбовались идеальными пропорциями красотки и не сразу смогли найти нужные слова для комплиментов.

«Какие большие у вас… глаза», — пошутили поклонники, намекая на пышные формы звезды.

«Сочная красивая богиня»;

«Фигура супер»;

«Секси мама», — осыпали комплиментами фанаты.

Представительницы прекрасного пола, пережившие опыт материнства и не понаслышке знающие, что такое кормление, недосып и колики решили критически, в отличие от мужчин, оценить фото.

«Что у нее с выражением лица вечно?»

«Взгляд прям в душу»;

«Будто под чем-то», — разошлись подписчицы.

Впрочем, нашлись и те, кто заступился за девушку и предположил, что певица мало спит и сильно устает, ухаживая за малышом.

Как рассказывала сама Серябкина, после рождения первенца она ощутила не только безграничную любовь и нежность, но и огромную ответственность. По словам знаменитости, она почувствовала, что ее жизнь теперь принадлежит не только ей, но и маленькому ребенку.

В конце ноября Ольга Серябкина вместе с сыном Лукой выписались из роддома. Из клиники счастливую маму встречал любимый муж Георгий Начкебия. По ее словам, беременность и сами роды прошли хорошо, певица находилась под чутким наблюдением квалифицированных врачей и заботливого супруга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольге Серябкиной, по ее собственному признанию, так понравился процесс, что она в обозримом будущем она готова к тому, чтобы завести второго наследника.