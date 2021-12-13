Жена экс-мужа Волочковой показала фото без живота и назвала дату родов

Фото: Instagram @elenanika

Ведущая Елена Николаева ждет малыша, роды начнутся совсем скоро. Вот только подписчики снова уличили ее в обмане: где большой живот?

Жена экс-супруга балерины Анастасии Волочковой снова дала повод для слухов — она не беременна. Телеведущая Елена Николаева на своей странице в Instagram показала фото, на котором позирует у автомобиля. На свежей публикации она запечатлена в белой объемной рубашке и накинутом на плечи темном пальто, при этом на улице холод и снег.

Но подписчики заподозрили неладное — на снимке нет живота, который бы хоть сколько-нибудь соответствовал девяти месяцам беременности. Да и одета знаменитость не по погоде.

Ведущая же утверждает, она ждет ребенка и вот-вот малыш — ведущая ждет сына — должен появиться на свет. Преданные поклонники не нарадуются на хорошую новость и интересуются у звезды, когда наконец пройдут роды.

«Я веду большой форум и два мероприятия в понедельник–вторник, на самом деле это я решила, что ему нужно выходить в мир — так-то только сегодня 40 недель. Дата акушерства — 20 декабря», — написала она в ответ на вопрос подписчицы.

Instagram @elenanika

Николаева замужем за 57-летним бизнесменом Игорем Вдовиным. Он ранее состоял в отношениях с бывшей примой-балериной Большого театра Анастасией Волочковой. Елена подружилась с 15-летней дочерью избранника и танцовщицы Ариадной. О своей беременности ведущая рассказала в сентябре и даже продемонстрировала несколько фотографий с округлившимся животом. Но это не помешало подписчикам выдвинуть свою теорию: Николаева своей беременностью водит всех за нос. Некоторые высказались и о том, что журналистка могла воспользоваться услугами суррогатной мамы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова пожаловалась на жену бывшего мужа.