С кем поведешься: с кем встретить 2022 год знакам зодиака, чтобы притянуть успех

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Астрологи уверены, что от того, кто окажется рядом с вами в новогоднюю ночь, зависят благополучие и успех в новом 2022 году.

Считается, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Если следовать этой примете, то к переходу из 2021-го в 2022-й стоит подходить основательно, выбирая не только место и блюда праздничного стола, но и окружение. Астрологи WMJ.ru расскажут, кого выбрать в союзники для того, чтобы наступающий год Голубого Водяного Тигра стал самым удачным в вашей жизни.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Овен

Прежде чем встречать Новый год, представьте, чего вы на самом деле страстно желаете в 2022 году. Если это активность и стремление развиваться, то выбирайте соответствующую компанию, желательно состоящую из людей, которые поддерживают ваши устремления, даже самые необычные. Если вам по душе — мирно плыть по течению, избегая ответственности при принятии важных решений — ищите спокойствие в семейном кругу или найдите того, с кем вы можете по-настоящему расслабиться.

Телец

Если в задумках на 2022 год — планы величайшего масштаба, не очень вам свойственные, то лучше встретить Новый год с тем, кто замотивирует вас на эмоциональный подъем, позитив и некий кураж. Если же вы планируете весь год находиться в творческом процессе, то будьте в самую волшебную ночь года с тем, кто принимает вас таким, какой вы есть, не провоцируя на кардинальные изменения.

Близнецы

Непоследовательно поступающих людей — сначала делающих, а потом только думающих — точно опасайтесь в Новый год. Также сторонитесь безынициативных и во всем и всегда соглашающихся: такое знакомство может сослужить вам недобрую службу. Отличным спутником в переходную ночь станет умный опытный человек, который и вдохновит на новые свершения, и «притормозит» ваши неуемные замыслы в случае необходимости.

Рак

Остригайтесь оказаться в новогоднюю ночь с теми, кто чересчур эмоционален и строит несбыточные планы: вы рискуете оказаться в болоте, из которого сложно будет выбраться. Отдайте предпочтение тем, кто вас по-настоящему любит, ценит и живет с вами в унисон: именное такие люди не только протянут вам руку помощи в трудную минуту, но и будут способствовать тому, чтобы в 2022 году все вокруг вас развивалось наиболее благоприятным образом.

Лев

Только вам выбирать — спокойное окружение или вечно беспокойные друзья и коллеги: вам звезды готовы подыграть и подарить удачные моменты вне зависимости от компании, в кругу которой вы встретите Новый год. Берегитесь людей-провокаторов, которые могут сподвигнуть вас на всплески негатива и агрессивные выходки. Если последуете совету, то велик шанс обрести вдохновение.

Дева

Держитесь подальше от провокаторов, способных направить вашу энергию в ненужные споры, но и прятаться от компаний не стоит, особенно тех, которые способны зарядить вас жизнеутверждающим настроем на круглый год. Сторонитесь ворчунов и тех, кто зарубает ваши начинания на корню, отдавая приоритет в общении весельчакам и оптимистам.

Весы

В этот Новый год возьмите паузу от шума и разгула, особенно от любителей хорошенько «залить» и давать бесплатные советы. Проведите этот зимний праздник по-домашнему, посмотрите романтичный фильм, поиграйте в настольные игры, затейте простой душевный разговор с тем, в ком уверены: и тогда 2022-й принесет вам мир и безмятежность.

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Скорпион

Выбирать не придется: любая компания станет источником вдохновения, подарит вам новые идеи и сподвигнет на активные действия по их осуществлению. Идеально, если ваше сообщество будет состоять из самых разных людей — как любящих веселье и активность, так и стремящихся пофилософствовать. Такой разнобой позволит вам в полной мере ощутить радость от наступления года Голубого Водяного Тигра.

Стрелец

Опасайтесь занудства и ханжества в новогоднюю ночь со стороны тех, кто вечно серьезен и просто не умеет повеселиться на полную катушку: радости такое соседство в новогоднюю ночь вам точно не принесет, только до конфликта и драки доведет. Проведите волшебную ночь с тем, кто является для вас предметом гордости — только такой компаньон станет удачным талисманом на 2022 год.

Козерог

Держитесь подальше от тех, кто не держит слово: поведение таких людей негативно скажется на планируемых вами делах. А вот тех, кто проявляет заботу и оказывает вам поддержку — не забывайте: именно они продолжат проявлять самое лучшее к вам отношение и в следующем году, подсказывая при необходимости и предостерегая от необдуманных поступков.

Водолей

Все зависит от того, чего вы хотите добиться в году наступающем. Если кардинальных преобразований, то выбирайте открытые и веселые шумные компании, а если стремитесь путешествовать и саморазвиваться — спокойных уравновешенных людей.

Рыбы

Руководствуйтесь интуицией и выбирайте душой: смело отсекайте безынициативных, ищите активных вдохновляющих людей. Тех, которым вы сможете поверить с первого взгляда, и станут надежной опорой на протяжении всего 2022 года. Они смогут не только стать партнерами в самых смелых проектах, но и уберегут от необдуманных решений, пресекут на корню конфликтные ситуации.

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