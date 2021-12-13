Опубликован список пострадавших во время взрыва в подмосковном монастыре
Фото: ТАСС / Администрация Серпухова
По последним данным, врачам удалось реанимировать подорвавшего религиозное учреждение 18-летнего юношу.
Во время взрыва в Серпуховском женском монастыре в Подмосковье пострадали только дети. В распоряжении 5-tv.ru оказался список получивших ранение и госпитализированных в местные больницы.
- Иван, 15 лет
- Анна, 12 лет
- Иван, 16 лет
- Даниил, 14 лет
- Максим, 17 лет
- Святослав, 13 лет
- Таисия, 11 лет
- Кирилл, 17 лет
- Виктор, 14 лет
- Ксения, 14 лет
По последним данным, врачам удалось реанимировать подорвавшего религиозное учреждение 18-летнего юношу. В тяжелом состоянии его доставили в областную больницу. Известно, что у Владислава взрывом оторвало обе ноги.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют причины этого поступка. Известно, что некоторое время назад у Владислава был диагностирован рак щитовидки. Ремиссии удалось добиться, но ему требовалась серьезная реабилитация.