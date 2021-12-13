🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 декабря, растущая Луна находится в Овне. Это означает, что всем нужно поберечь силы. К счастью, день хорошо подходит для составления планов.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 декабря, растущая Луна находится в знаке Овна. Это плохое время для активных действий и решения насущных проблем. Зато день отлично подходит для подведения итогов и составления планов. Берегите силы — они еще пригодятся в другие дни на этой неделе.

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♈ Овен

Оптимизировать, упрощать, сводить к минимуму — это ваш набор действий на сегодня, Овны. Пусть понедельник пройдет для вас легко и непринужденно. В этот день не стоит напрягать себя решением насущных вопросов. Устройте себе моральную разгрузку, а вечером запланируйте что-нибудь интересное.

Космический совет: устройте себе моральную разгрузку.

♉ Телец

У нас не всегда получается отключиться от внешнего мира и уделить все внимание себе и своим близким. Хорошая новость в том, что сегодня вам и не нужно этого делать! Звезды обещают, что вы окажитесь в круговороте самых разнообразных событий. Держитесь крепче за свое самообладание.

Космический совет: вас ждет непростой, но богатый на события день.

♊ Близнецы

В детстве просить о помощи кажется самым простым делом. Однако с возрастом это превращается в очень сложную задачу. Особенно в случаях, когда помощь действительно необходима. К счастью, рядом есть люди, которые более чем готовы поддержать вас. Отбросьте чувство неловкости и примите помощь.

Космический совет: вы ничего не потеряете, если попросите о небольшой помощи.

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♋ Рак

Сегодня звезды призывают вас отрешиться от окружающего мира. Настолько, насколько это возможно. Вам нужно уделить время себе и накопившимся в голове мыслям. Возможно, некоторые из вас ощутят желание помочь ближним. Для этого можете поискать местные благотворительные организации.

Космический совет: не рвитесь решать все проблемы в понедельник, для них есть и другие дни.

♌ Лев

Люди нередко спорят о том, чего больше от нашей привязанности к кому-то или чему-то: вреда или пользы. Сегодня звезды призывают Львов внимательнее присмотреться к объектам, без которых вам тяжело жить. Возможно, некоторые нити давно пора перерезать. Подумайте об этом так: волосы нужно стричь, чтобы отрастить более здоровые локоны.

Космический совет: некоторых людей и привычки давно пора оставить в прошлом.

♍ Дева

Сегодня хороший день, чтобы начать подводить итоги года и оценивать свою траекторию в течение 2021-го. Конечно, не всегда все шло по плану, но так вообще никогда не бывает, Девы! Не будьте слишком самокритичны при оценке последних 11 месяцев. И не забудьте поблагодарить Вселенную за то хорошее, что было в уходящем году.

Космический совет: постарайтесь подвести личные итоги 2021 года.

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♎ Весы

Мы часто слышим о существовании света в конце тоннеля, однако редко можем его разглядеть в трудные времена. Если у вас сейчас как раз такой период, подумайте вот о чем: чему научил вас каждый болезненный опыт? Сегодня Вселенная окружает вас целительной энергией, она поможет избавиться от груза переживаний и извлечь из них мудрость.

Космический совет: ошибки и переживания из-за них делают нас сильнее.

♏ Скорпион

Наступившая неделя окажется для вас непростой в эмоциональном плане, Скорпионы. Вам предстоит найти способ рассказать о своих чувствах и всем, что лежит на сердце. Помните, что попытка удержать все в себе не принесет вам никакой пользы. Ключ к здоровым отношениям лежит в открытом общении.

Космический совет: прекратите подавлять свои чувства.

♐ Стрелец

Совет дня — прислушайтесь к своей интуиции, Стрельцы. Вы уже знаете ответы, которые с таким трудом ищите. Ваш разум отказывается их замечать, потому что мы склонны все усложнять в хаосе повседневной жизни. Не полагайтесь на свой ум слишком сильно. Часто самой правильной идеей оказывается та, которая первой приходит в голову.

Космический совет: доверьтесь своей интуиции.

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♑ Козерог

«Счастье в простоте» — это ваша мантра на сегодня, Козероги! Вспомните свое детство и то восхищение, с которым вы смотрели на мир. У каждого опавшего листа есть удивительная история, которую можно рассказать. У каждой поющей птицы есть сообщение для вас. Уделите время созерцанию и насладитесь им в полной мере.

Космический совет: кто понял жизнь, тот больше не спешит.

♒ Водолей

Сегодня вам нужно оградить себя от любой сложной работы, Водолеи. Если сделать это не получится, то беритесь только за те задачи, на решение которых от вас не потребуется массы времени и усилий. Вы успеете разобраться со всеми проблемами в течение недели. А лучшее, что вы можете сделать сейчас, — составить хороший план.

Космический совет: не беритесь сегодня за решение сложных задач.

♊ Рыбы

Звезды показывают, что вас ждут новые начинания на работе, а может и вообще новая карьера. Если вы давно задумывались о смене деятельности или повышении, сейчас самое время прощупать почву и поговорить с нужными людьми. Однако большие мечты требуют больших действий, Рыбы. Не жалуйтесь потом, что вас не предупреждали.

Космический совет: сегодня благоприятный день для смены должности или работы, если вы об этом задумывались.

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