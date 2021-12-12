Какая категория пенсионеров получит надбавки в 2022 году

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В ПФР рассказали об изменениях в системе выплат, которые будут действовать в РФ независимо от места проживания пенсионеров.

В 2022 году повышенную пенсию будут получать граждане, отработавшие в сельской местности 30 и более лет. Об этом рассказали представители Пенсионного фонда России (ПФР). В этот стаж будет включен и труд в колхозах, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельхозартелях и на машинно-тракторных станциях до 1992 года.

Те россияне, что работали в областях растениеводства и животноводства после 1992-го, также могут рассчитывать на прибавку к ежемесячным выплатам. То же касается сотрудников любых структурных подразделений компаний, основной вид деятельности которых сельское хозяйство. То есть увеличенная пенсия полагается и тем, кто не выходил в поля, но обслуживал подобные предприятия в качестве диспетчера или прораба.

С 1 января 2022 года право на сельскую надбавку получат все граждане с соответствующим стажем вне зависимости от их места жительства. Пока проживание в селе является обязательным условием оформления этой оплаты, пишет «Российская газета».

Россияне, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, уже в этом декабре получат деньги за январь. Тем же, кому пенсия начисляется с третьего числа, она придет вовремя. С 1 января 2022 года, согласно утвержденным Минтрудом нововведениям, граждане страны также смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о положенных за пять лет до пенсии льготах и выплатах.