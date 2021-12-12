Гулящая? Рудинштейн перед смертью раскрыл интимную тайну Прокловой

Фото: ТАСС / Рухмалев Евгений

Актриса до недавнего времени жаловалась на домогательства со стороны богатых и знаменитых. По версии покойного кинопродюсера, звезда сама была не против отношений «на одну ночь».

Знаменитый кинопродюсер Марк Рудинштейн о звездах шоу-бизнеса, кажется, знал все и даже больше. Так, например, однажды он раскрыл шокирующую правду о личной жизни актрисы Елены Прокловой. За свое темное прошлое дива вынуждена оправдываться до сих пор.

В одном из интервью Рудинштейн поведал, что Елена Игоревна была слишком ветреной в юные годы. Известно, что актриса не раз жаловалась на домогательства со стороны мужчин. В этом даже подозревали режиссера Олега Табакова. Но по версии кинопродюсера, знаменитость сама была готова «ложиться под кого угодно».

«У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?!» — показал отрывок признания Марка Рудинштейна телеканал НТВ.

www.globallookpress / Natalya Loginova

Впрочем, на Рудинштейна актриса за эти слова не обижалась. Смерть кинопродюсера она восприняла, как личную трагедию, поскольку считала его очень талантливым человеком, отмечает StarHit.ru.

Марк Рудинштейн скоропостижно скончался 5 декабря от последствий инсульта. До трагедии он часто жаловался на проблемы с сердцем. 75-летнего кинопродюсера пытались выхаживать даже на аппарате ИВЛ. К сожалению, усилия медиков не увенчались успехом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Марк Рудинштейн «не пригласил» Леонида Ярмольника на свои похороны.