🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 декабря, Луна в Овне благоволит новым начинаниям. Однако не забывайте об осторожности: слепо доверять никому не стоит.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 декабря, на растущей Луне важно заниматься решением насущных проблем. Хорошее время для заключения новых контрактов и сделок, а также неплохо отравиться в длительное путешествие. Физические нагрузки сегодня пойдут во благо, но не забывайте и о старых болезнях. Главный принцип во всем — не навреди.

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♈ Овен

Овен, 12 декабря рискуете оказаться в неловкой ситуации. Не исключены серьезные финансовые проблемы. Все — от непродуманности. Чтобы не попасть в «яму», действуйте осторожно. Не поддавайтесь на провокации и не играйте в безумные лотереи. Скорее всего, вас попытаются обмануть.

Космический совет: следите за деньгами — рискуете потерями.

♉ Телец

Телец, вы слишком много, долго и упорно трудитесь. Кажется, пока сменить обстановку. Возможно, вам поступит приятное предложение от близкого человека — не спешите от него отказываться. Представьте, что у вас не будет другого шанса расслабиться. Немного романтики сейчас не повредит.

Космический совет: позвольте себе броситься в пучину страсти.

♊ Близнецы

Близнецы, в последнее время вы ведете себя слишком заносчиво. Вероятно, причина тому — проблемы на работе или в личной жизни. Но как бы то ни было, ничто не дает вам право перекладывать ответственность за промахи на чужих людей. 12 декабря, пожалуйста, помните об этом.

Космический совет: агрессия будет препятствием в любых делах.

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♋ Рак

Рак, не в вашем стиле нестись по жизни словно на самолете — всему свое время. Вы торопите события, но даже не подозреваете, какими проблемами это может обернуться. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности и поберегите нервы: вам они еще точно пригодятся.

Космический совет: не пренебрегайте мерами безопасности.

♌ Лев

Лев, 12 декабря — прекрасный день, чтобы остаться дома и заняться проблемами близких. Некоторые из них очень сильно нуждаются в вашей помощи и поддержке. Будьте внимательны к словам тех, кто вас окружает. Возможно, они захотят донести важную истину. Почаще хвалите любимых и обязательно поддерживайте в начинаниях.

Космический совет: уделите внимание близким и родным.

♍ Дева

Дева, если вы не знаете, как справиться с той или иной ситуацией — это не повод погружаться в депрессию. Возможно, достаточно лишь спросить совета у авторитетной личности, как сразу станет проще жить. В боязни раскрыться перед кем-то нет ничего полезного. Будьте ближе к людям.

Космический совет: не бойтесь спрашивать советов — они вам пригодятся.

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♎ Весы

Весы, сейчас вы находитесь в «своей тарелке» и не вздумайте ничего менять! 12 декабря вам могут поступать предложения по работе — их рассматривать не стоит, поскольку велик шанс влипнуть в плохую авантюру. Будьте любезны сохранять спокойствие в любых ситуациях: это важно для вас самих.

Космический совет: расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.

♏ Скорпион

Скорпион, сегодня будьте максимально толерантны к окружающим. Помощь и взаимовыручка — вот девиз воскресного дня. Если ловите себя на ощущении пустоты — подумайте, чем это может быть обусловлено. Не исключено, что причина кроется в тревожном прошлом. Отыщите людей, которым обязаны, и избавьтесь от всех недомолвок.

Космический совет: самое время попросить прощение у важных людей.

♐ Стрелец

Стрелец, все в ваших руках — это совершенно точно знают звезды. Вселенная благоволит любым вашим начинаниям, но только вы боитесь использовать возможности. 12 декабря — лучший день для открытий. Придумайте, каким бы хотели видеть себя в ближайшем будущем и смело бегите к цели!

Космический совет: позаботьтесь о своем будущем сегодня.

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♑ Козерог

Козерог, 12 декабря вам придется приложить немало усилий, чтобы преодолеть препятствия. Неожиданные проблемы могут появиться как в рабочей сфере, так и на личном фронте. В любом случае помните: действовать важно по ситуации. Мало того, любые попытки «притянуть» к решению прошлое закончатся потерями.

Космический совет: оставьте прошлые обиды ради новой жизни.

♒ Водолей

Водолей, если любите что-то искренне — занимайтесь этим. Но, пожалуйста, без отчаянных экспериментов. 12 декабря — прекрасный день для начинаний, вот только резкие движения могут навредить, даже несмотря на огромное желание сделать «как лучше». Чтобы не вышло «как всегда», позаботьтесь обо всех нюансах: думайте, анализируйте.

Космический совет: не делайте опрометчивых шагов.

♊ Рыбы

Рыбы, этот день посвятите заботе о себе. Если хочется расслабиться — не нужно напрягаться. Звезды советуют посетить врача, если возникла необходимость, а не откладывать «на потом» визит. В противном случае все может быть очень плачевно. Любите себя, помните, что вы неповторимы.

Космический совет: поберегите здоровье — оно вам еще понадобится.

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