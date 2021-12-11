«Тесная коморка и 40 лет без секса»: Видео полуголой Бузовой в чулках заставило Миро переживать

Миро заявила об одиночестве Бузовой после ее видео в чулках и нижнем белье

Фото, видео: Telegram @lenamiro; Instagram @buzova86

Поющая телеведущая показалась в откровенном наряде, чтобы развеять слухи о лишнем весе. Только вот случайно спровоцировала новые сплетни.

Блогер Лена Миро не смогла остаться в стороне и не прокомментировать новое видео Ольги Бузовой, в котором звезда прокомментировала слухи о прибавлении в весе. Чтобы развеять домыслы поклонников, поп-дива предстала во всей красе: примерила чулки, прозрачное боди и каблуки - и доказательно заявила, что поводов беспокоиться об изменениях в ее фигуре нет.

Правда вот одного Бузова не учла: в момент записи ролика по всей комнате были разбросаны вещи. На это и обратила внимание Миро. По мнению журналистки, все проблемы ведущей - от одиночества.

«У человека лет 40 не было секса — не ходит же она дома одна в чулках? Думаю, купили по случаю на распродаже как раз для этого видео. Ну, а то, что задница сильно объемная — это детали. Главное — свисающие бока утянули и больше их не покажут», — отметила блогер, вспомнив провокационный кадр Бузовой, переполошивший соцсети.

kp.ru

Кроме того, Миро обратила внимание не только на откровенный образ Бузовой, но и на обстановку вокруг. Небольшая комната, повсюду разбросаны вещи, а рядом с певицей неизвестная женщина.

«Ну, даже не знаю, что мне напоминает помещение — общежитие? Бардак в комнате. Бардак на кровати. Тесная каморка. Там ничего голеньке не угрожает? Тараканов-мутантов не видно?» — продолжила критиковать Миро.

По словам блогера, подобные видео показывают не фигуру Бузовой, а ее одиночество и отсутствие мужского внимания.

Откровенное видео Бузова сняла после того, как на шоу «X Фактор»ее сняли в невыгодном свете. Фото со складками на талии разлетелось по интернету, и сразу в адрес артистки посыпались негативные комментарии.

Лена Миро высказалась не только об Ольге Бузовой. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер раскритиковала и фигуру Гоар Аветисян после операции.