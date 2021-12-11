Отчаянное положение: может ли заменить Долина Градского в шоу «Голос»

Фото: Instagram @larisa.dolina.official

Внезапная смерть маэстро поделила историю популярного проекта на до и после. Одно из кресел наставников пустует до сих пор.

Лариса Долина высказалась о вероятности своего появления в шоу «Голос» после смерти Александра Градского. Внезапная смерть маэстро поделила судьбу проекта на до и после. Музыкант занимал кресло наставника проекта шесть лет, и после его ухода команда осталась без своего учителя.

Слухи о том, что джазовая певица заменит Градского в роли наставника, появились совсем недавно. Поклонники артистки незамедлительно поинтересовались у нее: так ли это?

«Пока только земля слухами полнится, я еще не получала приглашение», — написала Долина в ответ на вопрос от одного из подписчиков на странице в Instagram.

Instagram @larisa.dolina.official

Ранее Продюсер музыкального шоу «Голос» Юрий Аксюта отметил, что не видит возможности найти замену Градскому. Однако руководство канала все же намерено довести проект до конца. При этом конкретного решения о том, что будет с шоу, пока у канала нет.

При этом Первом канале рассказали, что покажут в эфире выпуски, в которых успел сняться композитор. Остальные эпизоды отснимут уже с тремя наставниками: Леонидом Агутиным, Димой Биланом и Пелагеей.

Знаменитого музыканта не стало в ночь на 28 ноября. 72-летний Александр Градский умер от инфаркта головного мозга, развившегося на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. Последние дни он провел в реанимации московской больницы, куда был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия медиков, спасти знаменитость не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое имущество после себя Градский оставил в Израиле и Испании.