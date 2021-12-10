Подписчики Ольги Бузовой рассмотрели нечто странное у нее подмышкой

Фото: Instagram @buzova86

На новой фотографии звезда выглядит сногсшибательно — но есть один нюанс.

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором позирует в красивом платье, оставляющим одно плечо открытым — описание поста, несмотря на обещания подарков, прошла мимо внимания пользователей социальной сети. Свой взор подписчики сосредоточили на подмышку звезды, углядев что-то странное.

«А что у нее подмышкой? Складки»;

«Что у нее торчит? Неприятно!»

«Жабры подмышкой», — пишут пользователи социальной сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Но, на самом деле, это просто особенно тела звезды — на других фотографиях в ленте ее подмышки выглядят точно так же. Впрочем, пользователи нашли, что покритиковать и без этого — многим казалось, что звезда стала выглядеть старше своих лет.

«Почему ее все время так немодно одевают и красят? Как тетка выглядит!»

«Вы так поправились, что теперь похожи на Лолиту»;

«Вообще макияж не идет. Как будто старая стала», — критикуют стиль Бузовой подписчики.

Впрочем, звезда на подобные нападки внимания не обращает — чувства юмора и самоиронии Бузовой не занимать. Тем более, что ей есть, на что обращать внимание, кроме критики в Instagram — ранее 5-tv.ru рассказывал, что у звезды проблемы со здоровьем.