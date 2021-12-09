Назван гонорар за выступление в Дубае тяжело больного Андрея Данилко

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Чтобы получить согласие Верки Сердючки, договариваться пришлось за полтора года до мероприятия.

Артист Андрей Данилко, известный образом Верки Сердючки, дал свое согласие на выступление на закрытом новогоднем мероприятии в Дубае — на сцену он выйдет сразу после того, как куранты ознаменуют наступление 2022 года.

Организатор мероприятия Максим Берин рассказал StarHit.ru, что договариваться с артистом пришлось сильно заранее — аж за полтора года до мероприятия. Да и на уступки пришлось пойти — все же, придумать артиста на Новый год лучше, чем Верка Сердючка — невозможно, а гости всегда «мега довольны» ее выступлением.

Так что гонорар у коллектива во главе с Данилко будет внушительный — за выступление с основными хитами организатор выложит 12 миллионов рублей. Примерно столько же, кстати, за выступления требуют Сергей Шнуров и Григорий Лепс.

Требования у Верки Сердючки, надо сказать, относительно скромные — перелет бизнес-классом и люксовый номер в пятизвездочном отеле.

Организатор даже принял решение оставить артиста в Дубае на несколько дней после шоу — по собственной инициативе. Но дело не в возникающей в СМИ информации о его тяжелом заболевании, на вопросы Берин ответил, что в медкарту к нему не заглядывал. По его информации, исполнитель «в прекрасном настроении, в прекрасном состоянии духа, много работает».

Собственно, о своей болезни Андрей Данилко сообщал и сам — ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что артист, восстановившись, оказался на фото в Instagram-аккаунте Лаймы Вайкуле.