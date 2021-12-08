Ярмольник о Рудинштейне: «Я 11 лет не мог с ним на одном гектаре разместиться»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

После смерти основателя «Кинотавра» актер рассказал о долгих годах натянутых отношений с ним.

Актер Леонид Ярмольник нехотя прокомментировал скандал, связанный с резкими высказываниями недавно скончавшегося Марка Рудинштейна. Долгие годы после нелестных заявлений основателя «Кинотавра» об артисте и его знаменитых коллегах отношения были натянутыми.

В свое время Марк Рудинштейн подробно рассказывал о «проделках» звезд на «Кинотавре». Позже оправдывался, мол, журналисты обманули, обещали цитаты не публиковать, а сами… В интервью Рудинштейн упоминал и покойных звезд кино и театра Александра Абдулова и Олега Янковского, говорил, что никогда не дружил с артистами, хоть они и «вцепляются как клещ». И в тусовке творческой, отмечал, всегда творилось нечто гнусное и ему совершенно чуждое.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Над Ярмольником Рудинштейн смеялся, называл плакальщиком, что не пропускает ни одних похорон. Вспоминал шутку Анатолия Папанова: «Сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники». Отец «Кинотавра» подчеркивал, что на свои похороны Леонида Исааковича не приглашает.

«Ни слова не скажу, ни слова. Я 11 лет с ним на одном гектаре не мог разместиться. Это случилось после его заявлений про Сашу Абдулова, про Олега Янковского. Такое ощущение, что вчера родились», — цитирует Ярмольника, намекающего, что журналисты знают не всю правду о Рудинштейне, Teleprogramma.pro.

Марка Рудинштейна госпитализировали в одну из московских больниц с сердечным приступом 17 ноября. Ему также диагностировали инсульт. Состояние постепенно ухудшалось, вскоре пациент впал в кому, врачам пришлось поддерживать дыхание с помощью аппарата ИВЛ. Попытки спасти кинодеятеля не увенчались успехом. 5 декабря стало известно, что Рудинштейн скончался, не приходя в сознание. Прощание состоится 8 декабря в 11.30 в Доме кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто унаследует «Кинотавр» после смерти Марка Рудинштейна.